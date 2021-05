Las últimas palabras de Chocobar antes del veredicto: “Para mí, cumplí con la ley”

El policía, minutos antes de sus últimas palabras.

“Para mí, cumplí con la ley. Agradezco al Tribunal”. Eso fue todo lo que dijo el policía Luis Oscar Chocobar en lo que se conoce como “últimas palabras” antes de que la Justicia dé su veredicto del juicio en su contra por matar a Juan Pablo Kukoc, el ladrón que robó y atacó a cuchillazos a un turista en La Boca en diciembre de 2017.

En tanto, el Tribunal Oral de Menores N°2 llamó a un cuarto intermedio y anunció que probablemente el veredicto será comunicado a las 15 horas, aunque podría ser antes.

Chocobar ingresó a Tribunales esta mañana junto a su abogado Fernando Soto, quien fuera director de Adecuación y Normativa de las Fuerzas de Seguridad en el Ministerio de Seguridad nacional durante la conducción de Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. El que habló a la prensa fue Soto. Chocobar permaneció callado, detrás de su barbijo.

“Demostramos que habían hecho mal la pericia, los peritos pidieron disculpas y la fiscal, con un excelente alegato, dijo que los disparos fueron cuando hizo un giro y de derecha a izquierda. Es fundamental porque en ese momento no estaba a la carrera”, alegó públicamente Soto para intentar demostrar que su defendido es inocente.

El abogado defensor pidió la absolución de Chocobar al considerar que actuó en legítima defensa. L a fiscal Susana Pernas, en cambio, lo considera autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber y pidió una pena de tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer como policía.

“La fiscal de juicio dijo: ‘De ningún modo estamos frente a un caso de gatillo fácil, no es una ejecución extrajudicial’. El fiscal de instrucción (Marcelo) Martínez Burgos dijo ‘de ninguna manera tuvo intención de matar’”, remarcó Soto sobre lo que supuestamente dijo Pernas en su alegato, que al ser un juicio privado quedó en la reserva de la audiencia.

Soto se mostró confiado en que su defendido pueda salir absuelto. “A mí con las pruebas que tenemos... Mi preocupación es cómo falla la Justicia. En más de 35 años he visto que fallan cualquier cosa, hemos tenido fallos que no se compadecen con las pruebas. Salvo esa reserva, no tengo ninguna duda que lo van a absolver”, dijo el abogado.

Sin embargo, la querella que representa a la mamá de Kukoc pidió prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones. Pablo Rovatti, defensor oficial, contradice a Soto en el sentido de que esas pruebas sean determinantes para torcer un veredicto condenatorio.

“Estuvimos tres años analizando los testigos y él tuvo tres segundos desde que hace los disparos y tres décimas de segundo con diez centésimas en esas centésimas tuvo que decidir, con esa decisión, pese a estar con la adrenalina, el estrés y el miedo, él disparó hacia abajo y eso está permitido por la ley”, comentó Soto en la puerta de Tribunales.

En las puertas de Comodoro Py se presentaron varias personas, principalmente mujeres de mediana edad, con pancartas y carteles colocados en la reja. “No hubo gatillo fácil”, rezaba el que llevaba una de ellas, colgado de su pecho. Llevaban diversas consignas, entre cornetas y banderas argentinas como capas. “Poner orden no es represión”, dijo otro cartel.

