Juicio al policía Chocobar: la Fiscalía pidió tres años de prisión por matar al ladrón y la querella, perpetua

El policía bonaerense Luis Chocobar está acusado de homicidio agravado (Télam)

Los alegatos de las partes acusatorias en el juicio al policía Luis Oscar Chocobar confirmaron lo que se esperaba: un pedido contundente por la máxima pena de prisión de parte de la querella, que representa a la mamá de Juan Pablo Kukoc el joven ladrón que murió de dos balazos por la espalda efectuados por el agente bonaerense el 8 de diciembre de 2017 en La Boca; y uno más benévolo del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal de juicio Susana Pernas ratificó lo que había sostenido durante todo el debate y lo que había elevado su colega durante la instrucción, Marcelo Martínez Burgos: que Chocobar es autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber”. Como se sostuvo durante la investigación del hecho, la conclusión del MPF fue que el agente obró bien al intentar detener a Kukoc por el asalto y ataque a puñaladas al turista Frank Wolek pero que se desempeñó mal durante el desenlace.

Si bien para este delito se prevé una condena máxima de cinco años de prisión, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena menor, de tres años en suspenso. Y le sumó una suspensión de seis años para ejercer su cargo como policía .

Chocobar nunca estuvo detenido desde aquel día. Aun si el Tribunal Oral de Menores 2 de Capital Federal lo considera culpable por el delito que reclama la fiscalía, difícilmente conozca la prisión ya que la solicitud es en suspenso, excepto de tener algún otro problema con la ley en el futuro.

La querella, representada por el abogado Pablo Rovatti, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, fue, como era de esperarse, por todo y pidió una pena de prisión perpetua contra el agente nacido en Salta y que cumple funciones en la Policía Bonaerense del Partido de Avellaneda.

Juan Pablo Kukoc murió de dos disparos por la espalda a manos de Chocobar después de robar y apuñalar al turista Frank Wolek (Maximiliano Luna)

Rovatti alegó este viernes alrededor de la imputación que formuló contra Chocobar: el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”.

“En el alegato reconstruimos con todas las pruebas lo que en verdad pasó. La autopsia, los videos, los testimonios de los vecinos que recuperaron la cámara, el testimonio de los expertos del Cuerpo Médico Forense e incluso a las pericias psicológicas a Chocobar demostraron sin lugar a dudas que una vez que los vecinos le sacan a los golpes la cámara a Juan Pablo Kukoc, Chocobar dispara al aire algunas veces y entonces los vecinos se dispersan y Juan Pablo se escapa corriendo”, introdujo Rovatti durante su alegato.

El abogado remarcó que Chocobar “pudo ver muy bien esto”, aunque el policía dijo que se sintió amenazado por Kukoc. Para el abogado querellante, “esa versión no tiene ningún sentido y quedó desmentida por el hecho de que las dos lesiones mortales son por la espalda y que el video muestra justamente a una persona corriendo de espaldas”.

“En definitiva, quedó probado que Chocobar le disparó unas seis veces directamente al cuerpo de quien corría de espaldas y no representaba ya un peligro para nadie . También es falso que haya disparado para abajo, están las fotos de las marcas que dejaron en la pared algunos balazos. Una de ellas está nada menos que a 2,4 metros de altura, otra a más de un metro, si eso es disparar para abajo, entonces se ve que yo tengo una comprensión inadecuada del idioma español”, chicaneó ante los jueces sobre la última de las estrategias esbozadas por los abogados defensores de Chocobar en el juicio, Fernando Soto y Luis Cevasco.

El momento en el que el policía Chocobar le dispara al ladrón del turista estadounidense

Soto remarcó durante las últimas semanas que las dos balas que impactaron en el cuerpo de Chocobar dieron en el suelo, con lo cual quiere demostrar que el Policía no disparó a matar sino al suelo para amedrentar. “Pero el tema del rebote o no rebote del segundo proyectil que mató a Juan Pablo es anecdótico, no tiene ninguna relevancia jurídica, es pura y exclusivamente un intento de distraer a la opinión pública. ¿Qué puede importar si una bala rebotó cuando un policía le dispara seis veces y mata a una persona que se escapa de espaldas? ¿Qué puede importar eso si incluso las propias compañeras de Chocobar en la Bonaerense reconocieron que saben muy bien que tienen terminantemente prohibido por la ley y la Constitución matar a tiros a alguien que se escapa corriendo?”, dijo Rovatti en el alegato.

Sin embargo, el abogado de la mamá de Kukoc aclaró que no sostienen que Chocobar haya ido a buscar a una persona para matarla a sangre fría: “Solo decimos la verdad, que usó la fuerza letal en un supuesto donde esto está terminantemente prohibido y que eso es una ejecución extrajudicial , un caso de gatillo fácil, que merece la pena más alta que prevé nuestro ordenamiento jurídico”.

Rovatti agregó: “No se puede ser indulgente con estos abusos policiales, porque como indica la Corte Interamericana, la tolerancia o indulgencia con estas prácticas envía un mensaje muy peligroso a la sociedad, deja desprotegidas a las víctimas y fomenta la repetición de hechos similares”.

Días atrás el agente declaró ante el Tribunal: sostuvo que cumplió con su trabajo y no sólo dijo que no disparó a matar sino que cuando gatilló, Kukoc estaba de frente a él. Por lo que es más que obvio que sus abogados pedirán la absolución en los alegatos, programados para el próximo miércoles 26 de mayo.

Macri, junto a Luis Chocobar (Presidencia)

En aquella audiencia los jueces le preguntaron cómo explicaba entonces las imágenes registradas en las cámaras de video, donde se ve claramente que el asaltante cae mientras corre hacia adelante, de espaldas al policía. Y le pasaron la secuencia en una pantalla. Pero según contaron fuentes del caso, Chocobar “no lo pudo explicar”.

El acusado dijo que el ladrón corrió 30 metros después de que él disparó cuatro veces y que una bala impactó en el fémur de la víctima. Nuevamente, le mostraron las cámaras, donde se observa que Kukoc cae inmediatamente al suelo y queda inmóvil.

De acuerdo a lo que informó Soto a este medio, en su declaración el agente bonaerense también dijo que Kukoc tenía la mano envuelta en su campera, lo que le hizo sospechar que dentro llevaba un cuchillo. Además, sostuvo que gritó “alto Policía” y disparó al aire. “Dijo que no se acuerda cuántas veces pero cree que dos. Y le dijo ‘tirate al piso’ pero Kukoc salió corriendo y se dio vuelta”, agregó Soto. Según él, Chocobar comentó: “Pensé que me estaba midiendo”.

Chocobar aseguró que disparó porque Kukoc se le venía encima. El Tribunal le preguntó si tiró por la espalda y/o a matar. Según Soto, él respondió: “Yo le disparé en el mismo momento que se vino hacia a mí pero en el mismo momento vuelve a girar, como un amague, todo en un mismo momento, todo a la vez, y yo disparo a los pies, hacia abajo porque no quería matarlo”.

El Tribunal Oral de Menores 2 definirá la situación de Chocobar el próximo viernes, 28 de mayo. Ese día dará el veredicto y confirmará si los jueces tomaron la ruta de la pena máxima, la intermedia de los fiscales o la de la absolución de la defensa del Policía.

