Mar del Plata: una pareja pidió que el conductor que atropelló y mató a su hijo sea excarcelado para que no adelante tiempo de una eventual condena

Franco Cáceres, tras ser detenido (Foto: 0223.com.ar)

La noche del martes 15 de octubre de 2019, unos minutos antes de las 22, Matías González, un joven de 29 años de Mar del Plata, volvía a su casa en el barrio Fortunato de la Plaza luego de una jornada de trabajo en la Cooperativa Obrera. Se bajó de un colectivo de la línea 554 en la esquina de 39 y Udine y desde allí tenía que caminar cinco cuadras hasta su vivienda. Pero al descender del transporte público, fue atropellado y arrastrado varios metros por un auto Volkswagen Bora negro que circulaba a gran velocidad.

El violento impacto provocó la muerte instantánea de Matías. Según testigos del hecho, el conductor del vehículo, que luego fue identificado como Franco Cáceres, actualmente de 24 años, también marplatense, no asistió a la víctima y se dio a la fuga. Su auto fue secuestrado al día siguiente tras una persecución en la que el acusado logró escapar de la policía. Se entregó a las autoridades diez días más tarde. En ese momento fue alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán. Posteriormente le dictaron la prisión preventiva. Hoy, Cáceres continúa detenido, pero en su casa: en marzo del año pasado le concedieron el beneficio del arresto domiciliario.

En este contexto, los padres de Matías González realizaron un llamativo planteo ante la Justicia marplatense: pidieron que Cáceres sea excarcelado de manera que, el el futuro, la Justicia no compute ese tiempo en la comodidad de su hogar a cuenta de una futura eventual condena. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el hecho, “el imputado se encuentra computando anticipadamente la pena que le pudiera ser impuesta en el marco de la presente causa”, consideraron los familiares. La solicitud fue presentada hoy por el abogado Maximiliano Orsini ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4.

En ese escrito, además, los padres de la víctima resaltaron la falta de participación que se les dio en el marco de la morigeración de la preventiva de Cáceres y la imposibilidad de hacer oír su opinión. Hicieron hincapié en que no fueron notificados al respecto, lo cual, a su entender, constituyó una omisión legal y un incumplimiento con el Código de Procedimiento Penal y con la Ley de víctimas. Afirmaron también que no estaban dadas las condiciones para que el imputado reciba ese beneficio.

“En su momento la fiscalía de Delitos Culposos a cargo de Pablo Cistoldi otorgó un arresto domiciliario inconsulto con la víctima, donde no se daban los requisitos para ello, porque es una persona de poco más de 20 años que no tiene ninguna enfermedad y no está encuadrada dentro de los beneficios de una morigeración del arresto domiciliario”, dijo Orsini en diálogo con Infobae.

Así quedó el VW Bora tras el incidente (Foto: 0223.com.ar)

Así las cosas, “la idea es que el imputado recupere la libertad a través de esta excarcelación, con el riesgo que conlleva que se puede dar a la fuga. Así lo ha decidido la familia y lo ha hecho saber al fiscal de la causa”, agregó el letrado.

Los padres de Matías confían que en que su petición sea acompañada por el fiscal Rodolfo Moure y que el tribunal se expida favorablemente, “conforme la ley provincial de víctimas”, recalcó el abogado.

Mientras tanto, aguardan el juicio. “Estamos esperando la fijación de fecha de debate. Lamentablemente con el tema del COVID-19 y el aislamiento se retrasó todo un poco”, contó Orsini.

La causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual, la misma calificación por la que el periodista Eugenio Veppo fue condenado recientemente a 9 años y 3 meses de cárcel por matar a una agente de tránsito. Esta figura se aplica cuando, para la Justicia, una persona tuvo que haberse representado que, al realizar una determinada acción, podría ocasionarle la muerte a alguien y, pese a prever ese posible resultado, continuó con su accionar y no hizo nada para evitarlo.

