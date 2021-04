Detuvieron a dos de los ladrones que desvalijaron la casa del ex futbolista José Sanfilippo

El momento en que trasladaban a los dos detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo a dos de los delincuentes que desvalijaron la casa del ex futbolista José Francisco Sanfilippo en el barrio porteño de Caballito, a mediados de enero pasado. Se sospecha que ambos acusados, de 43 y 31 años, son integrantes de una organización delictiva que estuvo involucrada en al menos tres robos con la misma modalidad.

Los detenidos cayeron en medio de tres allanamientos a dos viviendas ubicadas en la calle José Bonifacio al 2200 del barrio de Flores, y a otra en la calle Albariño al 2500, en Mataderos. La Policía llegó hasta allí tras una exhaustiva investigación, a cargo del titular de la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Carlos Hernán García, que permitió identificarlos.

El robo a Sanfilippo y su mujer sucedió el sábado 16 de enero en un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio de avenida Pedro Goyena al 1000, cuando el ex futbolista y su esposa María del Carmen Parra no se hallaban en el domicilio.

Según contaron las víctimas, al arribar a su casa observaron un gran desorden y el faltante de una computadora personal, un teléfono celular, una valija, 90 mil pesos en efectivo y varias alhajas que tenía guardadas en una caja fuerte. Entre otras cosas, los ladrones se habían llevado también una medalla que el ex presidente Juan Domingo Perón le había regalado al ex goleador de San Lorenzo.

Tras realizar la denuncia por el robo, la mujer le contó a los investigadores que hacía dos días había perdido un juego de llaves de su vivienda con la que, presume, pudieron ingresar los delincuentes. Luego se comprobó que las cerraduras no habían sido forzadas.

“Lo vivimos con mucha angustia, sobre todo cuando lo descubrimos por las cámaras que fueron ocho personas las que ingresaron a nuestra casa. Ingresaron a las 19.20 y se retiraron a las 21.30. Nosotros llegamos a las 21.45. Las personas estaban con la cara cubierta. Entraron por la puerta principal, con la llave y antes de irse la dejaron arriba de mi cómoda. Se llevaron todo. No dejaron nada”, relató Parra.

José Sanfilippo y su esposa María del Carmen Parra

A partir de filmaciones, los investigadores pudieron detectar los vehículos en los que se movilizaba el grupo de delincuentes y también su vestimenta. Así dieron con los dos sospechosos detenidos. Los allanamientos a sus viviendas fueron ordenados por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 35 y realizado por oficiales de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 6, en colaboración con personal de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

Además de las detenciones, en los procedimientos se secuestraron los autos involucrados en el hecho, prendas de vestir utilizadas por los delincuentes durante el robo, joyas y objetos de valor que en principio pertenecerían a las víctimas, varios juegos de llaves, teléfonos celulares, una máquina para contar billetes y la suma de 57.600 pesos en efectivo.

El Juzgado interventor dispuso el traslado de los detenidos y de los elementos secuestrados a la Comisaría Comunal 6, donde permanecen alojados. Hasta el momento son los únicos detenidos por el caso, según confirmaron fuentes policiales. Continúa la investigación para encontrar a sus cómplices.

Ambos arrestados también son investigados por otras dos entraderas ocurridas unos días antes del robo al departamento de Sanfilippo. Luego de que el asalto al ex futbolista trascendiera en los medios de comunicación, una mujer se presentó a la Policía para denunciar dos episodios similares en dos viviendas ubicadas en la avenida Juan Bautista Alberdi al 300, a nueve cuadras de la casa del ex jugador.

La víctima, que prefirió no revelar su nombre, aseguró que pudo reconocer a uno de los asaltantes a partir de las filmaciones que se viralizaron: “Tras ver las imágenes fui a la comisaría 6B para decirles que el hombre que se veía en el robo a Sanfilippo era el mismo que había estado en mi casa”, dijo. De acuerdo a su relato, todo comenzó cerca de las 21 de ese día y los delincuentes ingresaron a su casa tras romper una ventana que conecta con un patio trasero.

“Estaban por el pulmón de la manzana. Rompieron el vidrio y se me abalanzaron porque yo estaba ahí y quise impedir que entraran. Me pegaron y me amenazaron con un cuchillo. Nos revolvieron todo. Rompieron los ladrillos refractarios de un hogar, rompieron una vitrina del living y los placares de una de las habitaciones. Buscaban algún doble fondo donde yo pudiera guardar dinero”, contó a la agencia Télam la mujer.

Para la víctima, los delincuentes que entraron a robar a su casa eran siete y después llamaron a un octavo cómplice “para que los viniera a buscar con algún vehículo”. Luego ingresaron a una vivienda contigua, donde no estaban sus dueños y de donde se llevaron objetos de valor y dinero.

Ambos hechos son investigados por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional porteña número 33, a cargo del fiscal Sergio Pavlovsky.

