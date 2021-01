Ocho delincuentes le desvalijaron la casa al ex futbolista José Sanfilippo: “Nos queremos ir del país”

La esposa de Sanfilippo brindó detalles del robo que sufrieron

Un grupo de ocho delincuentes desvalijó la casa del ex futbolista José Francisco Sanfilippo en el barrio porteño de Caballito . Según denunciaron, les robaron una suma de dinero de una caja fuerte, alhajas y objetos de valor. Entre otras cosas, se llevaron una medalla que el ex presidente Juan Domingo Perón le había regalado al ex goleador de San Lorenzo.

El hecho se conoció en las últimas horas, pero ocurrió el sábado pasado en un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio de avenida Pedro Goyena al 1000, cuando el ex futbolista y su esposa María del Carmen Parra no se hallaban en el domicilio.

Al arribar a su casa, la pareja observó un gran desorden y el faltante de una computadora personal, un teléfono celular, una valija marca Benetton, 90 mil pesos en efectivo y varias alhajas que tenía guardadas en una caja fuerte.

Tras realizar la denuncia por el robo, la mujer le contó a los investigadores que hacía dos días había perdido un juego de llaves de su vivienda con la que, presume, pudieron ingresar los delincuentes. De las primeras actuaciones surgen que las cerraduras no estaban forzadas, señalaron las fuentes. En el hecho interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº60.

Parra, en diálogo con el canal de noticias TN, contó: “Lo vivimos con mucha angustia, sobre todo cuando lo descubrimos por las cámaras que fueron ocho personas las que ingresaron a nuestra casa”. Según el relato de la mujer, al momento del robo se encontraban en su casa quinta, por lo que sospechan que los delincuentes realizaron tareas de seguimiento para saber cuando concretar el robo.

El ex futbolista José Sanfilippo

“Ingresaron a las 19.20 y se retiraron a las 21.30. Nosotros llegamos a las 21.45. No sabemos qué paso, lo desconocemos. Las personas están con la cara cubierta, entonces no podemos decir nada con certeza. Entraron por la puerta principal, con la llave y antes de irse la dejaron arriba de mi cómoda. Se llevaron todo. No dejaron nada”, agregó.

Y siguió: “Me siento angustiada y vulnerable. Antes venían dos personas y ahora vienen ocho personas. Es mucho. Entran, salen y vuelven a entrar. En ese momento, nadie los vio. Fueron silenciosos, profesionales. Casi que se cruzan con vecinos. Acá hay mucho movimiento, fue muy arriesgado”.

Luego, la mujer contó como se sentía Sanfilippo tras el robo: “José está muy sensible, tiene 86 años. Él tiene miedo por su hijo, que está acá. El otro está en Europa, por eso él quiere que nos vayamos para allá. Nos queremos ir del país ”, indicó.

“Ahora no salimos a la calle, tenemos miedo. Ellos, los ladrones, tienen toda la libertad y pueden hacer lo que quieren: los delincuentes están libres y nosotros estamos encerrados”, reveló. Y concluyó: “Tenía oro de mi familia de España. Tenía la medalla de oro que le había dado Perón. Él lo cuidada como una reliquia ¿Quién tiene eso ahora? También se llevaron el primer anillo que se compró José a los 18 años. Su primer anillo. Todas esas cosas afectivas no las recuperás”.

