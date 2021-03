“Pedazo de lora, te voy a cagar a puñaladas”: las amenazas de la joven de Campana acusada de matar a la pareja de su ex novia

Mariela Melanie Díaz, la acusada

Una relación terminada hace ya dos años se convirtió en una obsesión criminal que finalizó con un brutal crimen. Mariela Melanie Díaz, de 19 años, irrumpió en la madrugada del miércoles en la casa de su ex novia Ayelén Antivero y mató de una puñalada en el pecho a Emiliano Benítez, quien recién iniciaba una relación con Ayelén.

Sin mediar palabra y tras tirar la puerta abajo, según fuentes de la causa, atacó directamente a Emiliano, de 22 años, que falleció finalmente en la vereda, tendido en el suelo. “Marielita”, como es llamada en Campana, se abalanzó sobre su ex Ayelén, quien corrió hacia su dormitorio y se resguardó trabando la puerta: intentaba salvar su vida y la de su pequeño hijo de cinco años, producto de una relación anterior.

Luego de que los vecinos llamaran a la Policía Bonaerense alertados por los gritos desesperados de ayuda de Ayelén, Mariela Melanie huyó de la escena. Teléfono en mano, le escribió varios chats a su ex pareja.

Infobae pudo acceder a esos mensajes que constan en el expediente del crimen, a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela. Se trata tanto los chats posteriores al ataque como así también de las amenazas previas: “Perdón, no se qué hice. Estaba ciega, no quería llegar a esto. Pero ahora sí, nada más para hacer”, escribió luego.

Sin embargo, horas antes, al enterarse de que Emiliano estaba junto a su exnovia, Mariela Melanie le anticipó este brutal ataque: “Pedazo de lora. Voy a ir y te voy a cagar a puñaladas. No me busques porque no me importa nada. Cacho de salame tenés en tu casa. Te voy a matar, te juro ”, le aseguró.

Horas después del hecho, Mariela Melanie Díaz fue detenida en Colectora Sur y Schinoni. Para la fiscal Brizuela, de la UFI N°2 de Campana, el caso es un femicidio vinculado, matar a un tercero para dañar a la víctima original.

La detenida había sido denunciada en varias oportunidades por su ex novia. Ya terminada la relación, según distintos testimonios, acosaba a Ayelén; incluso la atacó con un cuchillo y le hirió el cuello. En otra oportunidad entró a su casa y le rompió una puerta.

En el medio de todo, quedó Emiliano Benítez, la víctima. “Emiliano no sabía nada de esto. Hace muy poco había empezado a salir con Ayelén. Él no estaba al tanto de estos antecedentes de violencia. Ese día fue a lo de Ayelén con helado a pasar un buen rato. Esta asesina tiró la puerta abajo y lo agarró desprevenido”, contó su tía Roxana a Infobae. Hoy al mediodía se llevó adelante el velatorio del joven asesinado en Campana, donde amigos y familiares lo despidieron con un reclamo de justicia.

Emiliano Benítez era el menor de cinco hermanos. Al momento del crimen, su familia se recuperaba de la muerte de su madre, quien falleció hace seis meses de una enfermedad terminal durante la cuarentena.

“Esto no hubiera pasado si esta chica hubiese estado presa. Ayelén ya había hecho varias denuncias por violencia y esta chica estaba libre. Después nos enteramos de todo esto, incluso hace poco cambió una puerta de su casa porque ya se la había tirado a patadas”, agregó su tía Roxana.

Según cuentan investigadores de la causa, Mariela Díaz se enteró de que su ex estaba junto a Emiliano por una foto que subió el propio joven a sus redes sociales.

Eso explica uno de los mensajes horas antes del ataque en donde Mariela le escribió a Ayelen: “¿Con quién estás en tu casa? Te estoy hablando. Contéstame forra”. Se espera que la fiscal Brizuela indague a la joven detenida en las próximas horas.

