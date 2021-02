Dos motochorros golpearon y le dispararon a un hombre en un intento de robo en la puerta de un shopping en Palermo

Lugar del hecho

Un violento intento de robo se registró esta tarde en la puerta del Shopping Alto Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Dos motochorros golpearon y le dispararon a un hombre para robarle el reloj. Los delincuentes no lograron concretar el asalto y nadie resultó herido de gravedad. Por ahora no hay detenidos.

El episodio tuvo lugar en la avenida Santa Fe al 3200, cerca de las 17.10, cuando un hombre de 49 años descendió de un taxi y fue abordado por dos motochorros. En ese momento, los delincuentes lo golpearon para sacarle el reloj. Tras no conseguirlo, uno de ellos gatilló al menos una vez su arma y luego huyeron a toda velocidad.

Los testigos del hecho de inmediato dieron aviso al 911. La víctima fue atendida en el lugar por personal del SAME, debido a que los ladrones lo habrían golpeado en la cabeza de un culetazo, pero como no contaba con lesiones de gravedad no tuvo que ser trasladado a un hospital.

El hecho quedó a cargo de la fiscal Marcela Sánchez, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°30, quien ordenó una copia de los videos de las filmaciones de las cámaras de seguridad al momento del hecho para intentar identificar a los sospechosos. En tanto, debido al modus operandi de los ladrones, los investigadores buscan determinar si la víctima estaba “marcada” o fue un hecho al azar.

En el barrio de Palermo en los últimos meses se registraron varios hechos de delictivos. Por ejemplo, pocas semanas atrás, una pareja que salió a tomar algo a un bar sufrió un robo, perpetrado por ladrones que simulaban ser clientes. Los delincuentes lograron llevarse una cartera. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del bar, a las que accedió Infobae.

El hecho ocurrió en el bar ubicado en Gorriti al 4200. Las víctimas se encontraban tomando algo cuando una pareja ubicada en la mesa detrás de ellos se puso de pie. El hombre utilizó una campera para ocultar su mano mientras la mujer que lo acompañaba se paró para taparles la visión a las víctimas.

En ese momento, el hombre se acercó, agarró la cartera de la mujer, que se encontraba debajo de la mesa, y rápidamente escaparon a pie. Luego, la pareja víctima del robo dio aviso al 911.

También se conoció un robo que la abogada y periodista Alejandra Maglietti registró con su celular el momento en que una mujer limpiavidrios le robaba a una automovilista en la esquina de Bullrich y Cerviño.

Tras el asalto, Maglietti subió el video a su cuenta de Twitter. “Bullrich y Cerviño, de casualidad lo pude registrar. La señora está bien. Van varias denuncias en la misma zona”, tuiteó la abogada y panelista del programa Bendita TV que se emite por Canal 9.

La filmación dura pocos segundos y se observa como una mujer, con el secador de vidrios en la mano, se acerca a una automovilista mientras el semáforo estaba en rojo e introduce su mano por la ventanilla del vehículo para robarla. Tras un breve forcejeo, la mujer escapó corriendo entre los autos en dirección contraria al tránsito. En el video se escucha como distintos conductores tocan bocina alertando sobre el robo.

Pocos minutos después de que Maglietti subiera el video del robo a las redes sociales, el periodista Luis Novaresio retuiteó el mensaje y escribió: “Bienvenidos al club”. Poco antes de aquel robo, el conductor de Animales Sueltos fue víctima de un robo idéntico a pocos metros de allí. El hecho ocurrió cerca de las 20, cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la esquina de las avenidas Libertador y Bullrich. Ese mismo día, el periodista aprovechó el espacio de su clásico editorial en el programa que conduce por América para relatar lo sucedido y hacer un reclamo por la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

