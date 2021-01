Video: simularon ser clientes para robarle a una pareja en un bar de Palermo

El momento del robo

Una pareja que salió a tomar algo a un bar en el barrio porteño de Palermo sufrió un robo, perpetrado por ladrones que simulaban ser clientes. Los delincuentes lograron llevarse una cartera. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del bar, a las que accedió Infobae.

El hecho ocurrió en el bar El Desarmadero, en Gorriti al 4200. Según se observa en el video de las cámaras de seguridad del comercio, las víctimas se encontraban tomando algo cuando una pareja ubicada en la mesa detrás de ellos se puso de pie. El hombre utilizó una campera para ocultar su mano mientras la mujer que lo acompañaba se paró para taparle la visión a las víctimas.

En ese momento, el hombre se acercó, agarró la cartera de la mujer, que se encontraba debajo de la mesa y rápidamente escaparon a pie. Luego, la pareja víctima del robo se alertó de la situación y dio aviso al 911.

“Nadie se hizo cargo de lo que pasó, por más que estábamos casi dentro del lugar. Encima tuvimos que pagar el consumo. Por suerte, la mochila apareció al otro día en la caja de una camioneta cerca del bar. Aunque sin las cosas de valor, como la plata y el celular. Lo único que dejaron fue la sube para que no la rastreen. La pareja que la encontró se contactó con nosotros por redes sociales”, relató una de las víctimas a este medio. Y agregó: “Ya no podemos ni a tomar algo tranquilos, no podemos vivir así”.

Cuando la pareja de delincuentes escapaba del lugar con la cartera robada.

Más casos de inseguridad

Pocos días atrás se registró un violento robo, cuando un hombre de 24 años, con antecedentes por distintos delitos, fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo tras asaltar a un joven al que le arrebataron el celular a bordo de una moto y protagonizar una persecución en la que terminó chocando con un auto y, además, provocó lesiones a un transeúnte que circunstancialmente cruzaba la calle.

La detención fue realizada por personal de la División Servicios Especiales de Tránsito del Departamento Motorizada tras una persecución que finalizó en la calle Lerma al 400.

Los efectivos dieron con el motociclista, que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la fuga, y comenzó una persecución que finalizó cuando el delincuente chocó con un auto Renault Kangoo que se encontraba estacionado. Uno de los oficiales halló, cerca del lugar de la captura, el celular robado minutos antes, del que el delincuente se desprendió previamente a ser atrapado

Pocos días atrás, un depósito de electrodomésticos del barrio porteño de Nueva Pompeya fue asaltado por dos delincuentes armados que robaron dinero y algunos objetos de valor, y por el hecho fueron detenidos tras una persecución dos sospechosos, uno de ellos un adolescente de 15 años.

El hecho se produjo en un local de almacenamiento de electrodomésticos ubicado en la calle Arbeletche al 1600, al que acudió personal de la Policía de la Ciudad a raíz de la denuncia de la dueña del lugar. Según le explicó la mujer a los agentes, mientras se encontraba junto a su familia en el depósito, dos ladrones ingresaron portando armas de fuego y sustrajeron un televisor, un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo.

Los asaltantes escaparon a bordo de un Peugeot 206 de color oscuro por la avenida Centenera. Poco después, policías de la División Sumarios y Brigadas de Prevención que circulaban en cercanías de la esquina de Itaquí y Charrúa observaron la presencia del Peugeot y lograron la detención de los delincuentes.

Seguí leyendo

Narcos en la Costa: detuvieron a tres dealers con más de 40 kilos de marihuana prensada y varios gramos de cocaína

“Dejaron libre a la basura que violó a mi hija”: habló la madre de la joven que denunció que fue abusada en su primer día de trabajo

Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Ricardo Papadopulos, el joven que atropelló y mató a un nene de 5 años en Flores