Denunciaron a un jugador de Estudiantes por violar a una joven que es parte del plantel de hockey del club

En cuestión de meses se identificó al coronavirus y se encontraron vacunas eficaces: por primera vez en la historia, la humanidad no estuvo inerme ante un patógeno nuevo. Pero a política no estuvo a la altura de la ciencia. Y eso pone en riesgo el porvenir inmediato: “En tanto el virus se siga diseminando en cualquier lugar, ningún país puede sentirse seguro de verdad”, escribió el autor de “Sapiens” en el Financial Times