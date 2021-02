Balearon a un niño durante un intento de asalto a un supermercado en General Rodríguez

Balearon a un nene en un intento de robo a un supermercado chino en General Rodríguez

Un niño de 7 años fue herido de un balazo en una pierna al quedar en medio de un forcejeo entre un sargento ayudante del Ejército Argentino y dos motochorros que entraron a robar a un supermercado chino, en el partido bonaerense de General Rodríguez. Según informaron hoy fuentes judiciales, los delincuentes luego fueron detenidos.

El hecho, dado a conocer este lunes, sucedió el sábado a la tarde en un supermercado situado en Rojas y Calderón de la Barca, donde el niño realizaba compras junto a su padre en el supermercado, en el que también se hallaba el militar vestido de civil junto a otros clientes .

En esas circunstancias ingresó al comercio un delincuente, que llegó al lugar junto a un cómplice en una moto con fines de robo. El sargento ayudante intentó evitar el asalto, forcejeó con el ladrón y se produjeron dos disparos de una pistola calibre 9 milímetros, a raíz del cual resultó herido en ambas piernas el niño que estaba con el papá.

En primera instancia, los voceros dijeron que la víctima fue internada -fuera de peligro- en el Hospital Vicente López y Planes, pero luego fue trasladada a Capital Federal para realizarle una cirugía, con el objetivo de sacarle las esquirlas.

Tras el intento de robo, la policía detuvo al agresor cuando intentaba escapar, mientras que su cómplice sí logró darse a la fuga. Tras tareas de investigación por parte del personal de la comisaría 1ª de General Rodríguez y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez, hoy se logró la aprehensión del segundo sospechoso.

También se secuestró un arma calibre 9 milímetros, que será peritada para establecer si fue la utilizada en el hecho. Ambos delincuentes se negaron a declarar ante la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la UFI 9 de General Rodríguez, por lo que continuarán detenidos, informó un vocero judicial.

En tanto, la magistrada no tomó temperamento alguno hacia el militar, al indicar que “actuó en defensa propia y para auxiliar a los que estaban en el supermercado”, destacaron las fuentes. La causa quedó caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones”, añadieron las fuentes.

“Estamos en el Hospital Militar, porque lo trasladaron desde Rodríguez para Capital, lo están preparando para una cirugía que allá no se la iban a hacer. Le estaban haciendo los estudios previos, le estaban haciendo un hisopado también. Le van a hacer la cirugía para sacarle las esquirlas”, afirmó esta tarde Mario Aráoz, el padre del niño baleado, en diálogo con TN.

“Yo tenía el auto en marcha afuera, porque no era mucho lo que íbamos a comprar. Cuando estaba por comprar lo último, que era el pan, me tengo que acercar hacia las cajas y de golpe veo algo sospechoso: dos tipos trenzados en un forcejeo y llegó a ver un arma entre medio de los dos. Atino a escapar para el otro pasillo y en el apuro le dije a mi hijo ‘corré'. Yo al dar los primeros dos pasos dejo atrás a mi hijo y más adelante lo quiero esconder entre las góndolas. Sonaron dos explosiones en el momento del forcejeo y el nene me dice ‘pa, me voy a morir, me pegaron un tiro’. Yo lo calmaba, pero me dice ‘me duele mucho’ y vi que se estaba desangrando de las dos piernas ”, continuó explicando.

“Me mostraron anoche en Rodríguez las radiografías. Tiene seis pedazos irregulares de esquirlas, dos en una pierna y cuatro en la otra, todos de la rodilla para abajo”, concluyó.

