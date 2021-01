La Plata: ladrones robaron varias casas y violaron a una adolescente de 14 años

Los detectives buscan intensamente a los sospechosos

Un grupo de ladrones violó a una menor de 14 años durante una entradadera en la localidad de Lisandro Olmos, en el partido de La Plata. Según los investigadores, los delicuentes protagonizaron un raid delictivo, donde ingresaron a robar en varias quintas de horticultores. Por el momento no hay detenidos.

El hecho ocurrió esta madrugada en una zona de quintas ubicada en las calles 90 y 215, cuando cuatro delincuentes armados y encapuchados ingresaron a tres viviendas habitadas por familias de trabajadores rurales. En una de esas casas, en la que se hallaba un hombre de 32 años, su esposa y su hija de 14 años, los delincuentes se apoderaron de una suma de dinero y objetos de valor.

Fuentes policiales aseguraron que en un momento, uno de los ladrones apartó a la adolescente y la llevó a un descampado donde la violó. Cuando los delincuentes escaparon, las familias realizaron la denuncia al 911. De inmediato concurrieron efectivos de la comisaría N°15 que iniciaron la búsqueda y rastrillaje en la zona, sin poder dar con los ladrones.

Luego, intervino el Gabinete de Abusos contra la Integridad Sexual de la DDI La Plata y la joven abusada fue trasladada a un centro de salud. La causa quedó a cargo del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5 de La Plata, quien calificó el hecho como robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego y abuso sexual con acceso carnal.

Pocos días atrás ocurrió un hecho similar en Lomas de Zamora, cuando un mecánico de Turdera de 47 años fue torturado por cuatro delincuentes durante más de dos horas dentro de su propia casa en una historia de un robo que tuvo detalles tan insólitos como macabros: los ladrones bebieron una botella de champagne durante el ataque y hasta le permitieron a la víctima beber un vaso de gaseosa entre golpiza y golpiza.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado encima de un taller mecánico en la calle San Rafael al 600, en Turdera. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando Claudio D’Arielli y su pareja dormían en la habitación principal de la planta superior. Fue entonces, cuando escucharon un estruendo y el dueño de la casa salió al pasillo para ver qué había ocurrido, según confirmaron fuentes policiales a Infobae, en una causa por robo y lesiones investigada por la UFI N°11 de Lomas de Zamora con el fiscal Ricardo Silvestrini.

La víctima aseguró que los delincuentes se llevaron dinero, aunque no especificó el monto. “Se ve que uno de los ladrones se había caído de la baranda en el techo de chapa que tengo en el patio delantero. Voy del pasillo al living y ahí me agarran dos, con fierros y todo. Estaban armados, tipo policía. Me decían: ‘Al piso, quédate quieto. Adónde está la piba’, ‘¿Qué piba?’, preguntaba yo. Pensé que se querían llevar a mi novia”, afirmó Claudio, en declaraciones al canal TN. “Me asfixiaron, me ataron, tengo golpes en la cabeza, me pateaban. Después, me dicen ‘¿Querés fumar un cigarrillo?’. Me pusieron un cigarro en la boca. Me ofrecieron un vaso de Coca-Cola. ‘Ay sos fino, tomás Coca Zero’, me decían. Y después me empezaron a pegar de vuelta”, relató.“Después, me pusieron una sábana en la boca a presión, me agarraron entre dos y me pusieron boca abajo”, agregó.

