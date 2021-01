Indagaron al marido de Carolina Píparo y su defensa pidió la excarcelación

Buzali en su llegada a la Fiscalía (Aglaplata)

Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo , fue indagado hoy luego de ser detenido por atropellar a dos jóvenes motociclistas al creer que eran los delincuentes que acababan de robarle a su mujer durante la madrugada del 1° de enero pasado en la ciudad de La Plata.

El marido de la legisladora declaró ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la UFI N° 17 de la capital bonaerense, bajo la acusación de homicidio en grado de tentativa . Al cabo de la audiencia, uno de sus abogados defensores, Fernando Burlando, contó a los medios que se trató de una declaración “muy extensa y razonable” sobre lo sucedido en la madrugada de Año Nuevo.

“Aclaró que nunca tuvo intención de lesionar y lastimar a nadie. Eso es lo más importante, más allá después de haber hecho apreciaciones vinculadas a que siempre estuvo tratando de contactase con el personal policial para dar aviso de lo que estaba sucediendo”, dijo Burlando.

“Entendemos que sí”, respondió el letrado ante la consulta sobre si Buzali seguirá detenido. “Es lo que corresponde. Pedimos dos excarcelaciones: la ordinaria creo que no va a prosperar; tenemos esperanzas en una extraordinaria” , agregó. El acusado seguirá bajo arresto al menos hasta tanto la Justicia se expida sobre estos requerimientos.

Fernando Burlando, abogado de Buzali

Según Burlando, su representado estuvo “temeroso, con pánico” la madrugada del 1 de enero y hoy se encuentra “acongojado, muy afectado”. “El hecho de haber confundido a quienes eran los responsables del robo que sufrieron es una situación que genera mucha pena”, sostuvo.

El abogado también afirmó que en uno de los videos que forman parte del expediente “se ven cómo se confunden las personas que Ignacio seguía con otros muchachos que no tienen nada que ver con el hecho”.

También habló con la prensa la fiscal Di Lorenzo. “Fue una jornada muy larga. El imputado prestó declaración en base a los videos, que se vieron una sola vez, con las pausas necesarias para poder hacer una valoración. Buzali acepta el accidente, luego la posición de la defensa y la de la fiscalía son distintas. Serán evaluadas por la jueza”, aseguró la representante judicial.

Buzali deberá responder a las preguntas de la fiscal Di Lorenzo (Aglaplata)

Di Lorenzo dijo que “faltan elementos de prueba y la causa sigue con testimoniales”. La semana que viene estarán los resultados del examen toxicológico: Buzali afirmó hoy que no estaba alcoholizado.

La fiscal también mencionó que “por el momento no hay elementos para acusar a Carolina Píparo”. Los abogados de los dos jóvenes atropellados por Buzali habían adelantado más temprano que pedirán la imputación de la legisladora como “coautora” por considerar que tiene una participación secundaria en el hecho.

Buzali fue detenido ayer por personal del área de investigaciones de la DDI de La Plata en su casa de un country de la zona de City Bell y, de acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el hombre de 47 años no opuso ninguna resistencia.

Fue trasladado luego a la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y revisado en el Cuerpo Médico policial. La calificación del expediente es la misma que había sido pedida por el abogado Martín de Vargas, el letrado que representa a Luis Lavalle (23), particular damnificado en el expediente.

Carolina Píparo denunció haber sido asaltada por motochorros en la madrugada del 1° de enero en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa. Según la legisladora de Juntos por el Cambio, después del robo y mientras se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los que creyeron eran los mismos ladrones que los habían asaltado momentos antes, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego, asustados, escaparon del lugar sin asistir a los dos jóvenes que quedaron heridos.

El abogado Martín De Vargas (Aglaplata)

El miércoles, la legisladora declaró como testigo en presencia de Burlando y Fabián Améndola. Inicialmente iba a declarar por el robo, pero también habló del episodio en el que embistieron a la moto.

Su declaración, según supo este medio, llamó la atención de la Justicia: aseguró que en un momento señaló a un grupo de motociclistas entre los que estaba Lavalle y le dijo a su marido “son los que me afanaron” y afirmó que intentó un “seguimiento tranquilo”.

“Cuando nos encontramos con las motos encima, quisimos escapar de esa situación. Creo que escapamos por un costado, me doy cuenta obviamente que chocamos porque sentí un golpe y le empecé a decir a mi marido que corra, que corra y le dije con mucha presión ‘Acá los dos no nos morimos’ y le metí mucha presión para escapar porque las motos seguían atrás”. “Jamás pensé que podíamos llevar una moto debajo del auto”, siguió la también funcionaria de la Municipalidad de La Plata.

“Mi marido, que estaba muy desorientado, me dice que llame al 911. Cuando llamo yo creo que no me identifico y aviso que nos están siguiendo. Yo sentí que no teníamos salida, que íbamos por calles oscuras y solos”. La fiscal le preguntó cuántas veces llamó al 911: “Creo que dos veces, pero ya no me acuerdo, teníamos mucho pánico”.

Los motivos de la jueza para ordenar la detención de Buzali

La orden de detención fue firmada por la jueza Marcela Garmendia, quien en el escrito tuvo duros términos sobre lo que hizo el esposo de Píparo el 1° de enero. En la resolución a la que accedió Infobae, la magistrada detalla de entrada la secuencia de la persecución del Fiat 500 al grupo de motos y asegura que Buzali obró “sin importar las consecuencias de su accionar y con claro desprecio por la vida ajena y debiendo representarse el resultado muerte, embistió con el frente de su vehículo la moto conducida por Luis Lavalle”.

Garmendia hizo especial hincapié en los momentos posteriores en los que el auto de Buzali y Píparo se va de la escena sin asistir a las víctimas: “El motovehículo quedó enganchado debajo del sector delantero del auto y sin importar esa circunstancia, su conductor emprendió la fuga del lugar arrastrando el rodado mientras este sacaba chispas por el roce con el asfalto, particularidad que no podía pasar inadvertida por los ocupantes del automóvil”.

Para Garmendia, Buzali pudo “haber optado por dejar ir a los motociclistas que estaban en movimiento, que siguieran su camino, o en su defecto girar en alguna intersección, pero lejos de ello decidió seguirlos y sin importar las consecuencias”.

