“Le dije a mi marido: ‘Son los que me afanaron’”: la declaración completa de Carolina Píparo ante la Justicia

El momento en que el marido de Píparo arrastra al motociclista Lavalle.

La causa que investiga el robo denunciado por Carolina Píparo, diputada provincial de Juntos por el Cambio, y su marido Ignacio Buzali en las primeras horas del año y a su vez el hecho posterior en el que atropellaron a un motociclista suma nuevas pruebas que son analizadas por la Justicia. En las últimas horas se conocieron dos videos que provienen de cámaras de seguridad privadas. Una de las secuencias, a la que accedió Infobae, creen fuentes del caso, sería el momento exacto en el que se produce el impacto que terminó con Luis Lavalle, el conductor de la Honda Tornado, con una herida en la cabeza, aunque la escena no se aprecia de frente.

Los videos fueron difundidos sin haber llegado al expediente bajo la firma de la jueza Garmendia. Fuentes del expediente aseguraron que serán incorporados en las próximas horas. Entre quienes contaron con los videos se encuentra el abogado de Lavalle, Martín de Vargas, particular damnificado en la causa. Sus contenidos, por lo pronto, no fueron analizados o certificados.

El material se suma a otra filmación difundida en el día de ayer, donde se ve cómo Buzali al volante del Fiat 500L arrastra la moto tripulada por Lavalle para seguir su camino. Hasta ayer, aseguraban investigadores, se conocía la imagen del arrastre, pero no del impacto.

En el primero de los videos se puede ver la hora precisa del hecho, las 3:06 del 1° de enero. En las imágenes se observa que primero pasan 9 motos entre las que estaba la de Lavalle y menos de dos segundos después lo que parece ser el Fiat 500L de Píparo y Bauzali. Casi al final de la secuencia se ve, entre algunos árboles que obstaculizan la visión, que el auto alcanza a las motos e inclusive los otros vehículos que venían atrás aminoran la marcha.

En el segundo de los videos, 16 minutos antes, a las 2:50 de esa madrugada, se ve supuestamente al auto conducido por Buzali a alta velocidad.

Según fuentes de la investigación, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y su equipo siguen analizando imágenes de domos municipales, de los que más constan en la causa. Al mismo tiempo se continuará con la recolección de testimonios. Aún no fue definida la imputación que se le realizará o no a Buzali. Martín de Vargas, abogado de Luis Lavalle, solicitó que sea imputado por tentativa de homicidio y que se lo detenga, un pedido que solo puede formular la fiscal según el Código Procesal Penal. Serán clave para la imputación la definición de las lesiones de Lavalle: leves, graves o gravísimas.

Por lo pronto, Píparo se presentó ayer en la fiscalía de la doctora María Eugenia Di Lorenzo para declarar como testigo.

Infobae accedió a su testimonial completa.

Carolina Píparo ayer tras declarar en la UFI N°17.

La diputada provincial comenzó su declaración contando lo que hizo la tarde del 31 de diciembre con su familia, sobre la cena familiar y las personas que estuvieron ahí y luego se adentró en lo que pasó puntualmente luego de las 12, pero antes hizo una aclaración sobre su marido: “Mi esposo es una persona que por lo general toma cerveza pero esa noche como mi cuñada no consiguió un Uber para que se lleve a mi suegro, mi marido no pudo tomar nada cuando se enteró que tenía que llevarlo él”.

Sobre este punto, la fiscal le consultó si no había ingerido nada de alcohol ni siquiera en el brindis: “No, porque sólo le gusta la cerveza y además fue una recibida de año porque Bruno, mi hijo, se quiso ir a dormir y yo me fui arriba con él a las 12 menos cuarto”. Con respecto al tema agregó: “Mi marido es una persona que jamás la vi borracha y en todo caso hubiese manejado yo”.

“A eso de la 1:30 mi suegro ya se quiso ir. Juan (su marido) me dice que los va a llevar y yo le dije que lo acompañaba porque era una noche complicada y me pareció peligroso que vaya solo. En el auto lo dejo a mi suegro adelante y yo me voy atrás con mi cuñada y mi sobrino. Cuando baja mi suegro en su casa yo me paso adelante, mi marido sale del auto para abrir el baúl y es ahí cuando aparecen tres motos y una saca un arma y me pide mis cosas”, continuó.

Siguiendo con el relato, Píparo hace una detallada descripción de los hechos: “En ese momento lo único que pensé fue que si me iban a pegar un tiro que sea en la cabeza, porque lo primero que se me vino a la cabeza fue la terapia intensiva donde estuve en el año 2010. Yo tenía la puerta cerrada con traba y la ventanilla cerrada. No podía bajar la ventanilla ni abrir la puerta rápido y me dio miedo que me disparen. No pude ni gritar así que abrí la puerta y le di la mochila”.

“Mis vecinos empiezan a gritar que me quede tranquila, que llamaban al 911 entonces le digo a mi marido que se meta adentro porque yo no quería que se sepa que era yo. Después llamo al 911 donde le digo que me robaron 6 motos. Luego se acercan más vecinos que dicen que llamaron al 911 pero que no venía nadie. No recuerdo si yo hice otro llamado desde lo de mi suegro. Tardaron 25 minutos en llegar y los efectivos me recomendaron que vaya a 53 y 10 a hacer la denuncia”, completó sobre la secuencia puntual del robo y sus segundos posteriores.

Píparo es increpada por una testigo tras el hecho.

Luego, la diputada provincial se adentra directamente en el relato de lo que ocurrió después y en el momento en el que impactan a la moto en la que viajaba Luis Lavalle: “Habremos hecho 4 cuadras sobre 47 cuando vemos a tres motos y uno de los que iban a bordo de una de las motos con un buzo turquesa. A mí me pareció que iban dos sujetos en cada moto. Le digo a Juan: ‘son los que me afanaron’. Ahí empieza un seguimiento tranquilo. Íbamos atrás tratando de no perderlos de vista. Llamo al 911 y le digo a la chica dónde estábamos y le pedí que vengan por favor”.

“En un momento doblamos, ya cuando habíamos perdido de vista las motos que veníamos siguiendo y la situación pasa a ser radicalmente distinta, un panorama distinto. Lo que veo son cinco motos con diez tipos y que estaban cerca, delante nuestro, y ahí dije: ‘Ya está, nos cagaron’. Como que nos habían encerrado”, siguió la diputada.

Con respecto al momento puntual del impacto, Píparo contó bajo juramento: “Cuando nos encontramos con las motos encima, quisimos escapar de esa situación. Creo que escapamos por un costado, me doy cuenta obviamente que chocamos porque sentí un golpe y le empecé a decir a mi marido que corra, que corra y le dije con mucha presión ‘Acá los dos no nos morimos’ y le metí mucha presión para escapar porque las motos seguían atrás”.

“Jamás pensé que podíamos llevar una moto debajo del auto”, siguió.

“Mi marido, que estaba muy desorientado, me dice que llame al 911. Cuando llamo yo creo que no me identifico y aviso que nos están siguiendo. Yo sentí que no teníamos salida, que íbamos por calles oscuras y solos”. La fiscal le preguntó cuántas veces llamó al 911: “Creo que dos veces, pero ya no me acuerdo, teníamos mucho pánico”.

“Luego encontramos policías armados, con ametralladoras y ahí paramos. Yo veo 4 motos con 8 personas que nos estaban siguiendo pero cuando nos bajamos del auto ya no veo tantos. Veo que se baja gente descontrolada y le digo a mi marido que se quede que yo me bajo y le explico a la policía que tuve un accidente. Mi marido no bajó porque estaba en shock total”, afirmó.

Con respecto a la presencia del secretario de Seguridad municipal, Darío Ganduglia, Piparo explicó que ella no lo llamó y no sabe cómo llegaron al lugar: “No tenía mi teléfono ni mis contactos”.

Para finalizar la declaración, aclaró que en la comisaría nunca vomitaron, sino que su marido fue al baño porque había tenido que defecar.

“Si ya está descartado que eran los ladrones, me pongo a disposición porque yo nunca quiero que termine nadie inocente lastimado y aunque no sea inocente igual. En ningún momento quise pisar a nadie y mi marido tampoco. Sintió que estábamos en peligro” , finalizó.

Seguí leyendo:

Habló uno de los jóvenes involucrados en el incidente que protagonizó Carolina Píparo: “Me voló de la moto”