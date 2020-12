Detuvieron a un enfermero del Hospital de Niños de La Plata acusado de distribuir pornografía infantil

El enfermero arrestado.

Un enfermero del Hospital de Niños de La Plata fue detenido ayer por tenencia y distribución de pornografía infantil. Su arresto se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad bonaerense de Chivilcoy, donde el sospechoso se encontraba oculto en la casa de un familiar.

La investigación se inició el año pasado con una denuncia elevada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la acusación se indicaba que un usuario de la red social Facebook había publicado una serie de videos, bajo una identidad falsa en la que se hacía llamar “René Williams”, donde se observaba a distintos menores siendo abusados por un mayor.

“Aún no sabemos si fue él quien abusó de los niños en los videos o si los videos le llegaron y luego los distribuyó”, relató un investigador.

De esta manera, tras varios meses de seguirle el rastro, se logró identificar al sospechoso y se comprobó que el hombre se desempeñaba como enfermero en el área pediátrica del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.

De inmediato, tras la orden de la fiscal María Cecilia Corfierld, titular de la UFI Nº 15 de La Plata, se dispusieron dos allanamientos, ambos en la localidad de Berisso, donde el hombre tenía sus domicilios.

Allí, los policías no lograron arrestarlo, pero se incautó una computadora, una tablet y una cámara de fotos para ser sometidos a los peritajes correspondientes.

Luego, se tomó conocimiento de que el sospechoso se había escapado al domicilio de un familiar, en Chivilcoy, por lo que se ordenó un operativo conjunto entre agentes de la DDI de La Plata y DDI de Chivilcoy, quienes finalmente lo arrestaron en la casa del hijo su esposa.

Durante su detención, los efectivos secuestraron el teléfono celular con el que aparentemente se habrían “distribuido las imágenes obscenas de menores”, según las fuentes. Además, en medio del procedimiento el acusado intentó “descartar” a la basura otro celular, el cual también fue secuestrado y será peritado.

Por estas horas, la fiscal Corfierld pidió su detención y para mañana se espera la declaración indagatoria del enfermero en sede judicial.

Pocos días atrás, la Justicia porteña confirmó este lunes la sentencia de primera instancia al ex pediatra del hospital Garrahan Ricardo Russo por producir y distribuir fotos y videos con imágenes de explotación sexual de menores.

El fallo fue dictado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Tras el juicio que lo condenó en noviembre pasado, el tribunal rechazó las nulidades pedidas por la defensa de Russo y ordenó que el pediatra pase 8 años y medio en un calabozo.

De este modo, la Justicia consideró probado el hecho de que el profesional de la salud descargó, produjo y emitió fotos y videos con contenido sexual de niños y niñas menores de 13 años. La investigación del caso había sido llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, quien en mayo de 2019 solicitó la detención del entonces jefe de pediatría del hospital Garrahan.

En el transcurso del juicio oral, la fiscal demostró la culpabilidad del acusado, quien fue condenado por el titular del Juzgado N° 6, a cargo de Gonzalo Rua. Dupuy habló de un total de 1.500 fotos y videos acumulados y transmitidos por el médico desde noviembre de 2015 hasta el mismo 28 de mayo de 2019, horas antes de su detención. El ex pediatra contaba con una carpeta de 100 fotos de material prohibido en la computadora del consultorio del Garrahan llamada”Tom Petty and the Heartbreakers”, un clásico grupo de rock estadounidense.

