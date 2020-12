Una pareja encontró el cadáver semidesnudo de una mujer a metros de la Autopista Ezeiza-Cañuelas

El cadáver semidesnudo de una mujer fue encontrado en un descampado ubicado en cercanías de la colectora de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, por lo que se abrió una investigación para clarificar los motivos de su muerte.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes policiales a la agencia Télam, el hallazgo se produjo en un terreno ubicado a unos 100 metros del cruce de la calle Gálvez con la colectora de la mencionada autopista del partido de Ezeiza, en el sur del Gran Buenos Aires.

El hecho se conoció cuando una pareja que pasaba por la zona encontró el cuerpo sin vida y de inmediato se comunicó al 911 para dar aviso de lo sucedido.

Al lugar acudieron efectivos de la comisaría 2ª de Tristán Suárez, quienes constataron que se trataba del cadáver de una mujer de 40 años aproximadamente, de tez blanca, robusta y de cabello oscuro con las puntas desteñidas. La víctima estaba semidesnuda y vestía una remera de color azul, una calza negra y zapatillas azules de marca Nike.

Ante esta situación, los agentes solicitaron la presencia de una ambulancia y de un médico, que luego confirmó el fallecimiento, aunque todavía se estaban investigando las circunstancias del posible crimen.

Por esta razón, intervino en la causa personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que impartió las primeras directivas para tratar de dilucidar lo ocurrido.

En el lugar del hallazgo trabajaron un médico, personal policial y peritos de la Dirección Casos Especiales de La Plata. Por otra parte, los efectivos precisaron que no se había radicado ninguna denuncia reciente por averiguación de paradero en la zona, según añadieron las fuentes consultadas.

Asimismo, la causa fue calificada legalmente como “averiguación causales de muerte”, ya que la mujer no había podido ser identificada al momento y el médico legista no observó a simple vista signos de violencia en el cadáver.

No obstante, se dispuso un rastrillaje por los alrededores, en búsqueda de rastros y de cámaras de seguridad ubicadas en los sectores de ingreso al descampado, que hubieran podido captar la presencia de algún vehículo relacionado con la muerte de esta persona.

En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para que le practiquen la operación de autopsia y poder establecer así los motivos del deceso, lo cual daría más indicios de lo que pudo haber pasado.

Autopista Ezeiza-Cañuelas, cerca del lugar donde hallaron el cadáver (Télam)

En los últimos meses, el partido bonaerense de Ezeiza fue escenario de varios hechos violentos contra mujeres: uno de ellos fue en agosto pasado, cuando se conoció la historia de una joven de 26 años que resultó gravemente herida tras ser apuñalada 18 veces delante de sus dos hijos por su ex novio, quien tras el ataque intentó suicidarse, pero previamente fue detenido.

Este episodio ocurrió en una casa ubicada en la calle Rawson al 300, entre Progreso y Corrientes, del barrio Villa Golf. Una vez en el lugar, los efectivos constataron que la chica presentaba cortes en la cabeza, el rostro y el pecho, mientras su ex novio y padre de sus dos hijos, identificado como Federico Vega, de 25 años, se encontraba encerrado en el baño. donde se había autoprovocado lesiones en el pecho y el abdomen.

Afortunadamente, la víctima pudo sobrevivir tras fingir estar muerta para que su ex pareja no continuara apuñalándola y luego fue trasladada de urgencia por un vecino en un auto particular hasta el hospital de Ezeiza, donde quedó internada en grave estado.

