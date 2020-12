Fabian Tablado declaró ante el fiscal y afirmó que se quiere ir a vivir con su nueva novia a Córdoba

El femicida Fabián Tablado reveló que tiene una nueva pareja y que su intención era irse a vivir con ella a la ciudad cordobesa de Bell Ville

En la declaración indagatoria que brindó este miércoles, el femicida Fabián Tablado reveló que tiene una nueva pareja y que su intención era irse a vivir con ella. Sus dichos fueron ante el fiscal de Violencia de Género de Tigre, Diego Callegari luego de ser detenido por violar la restricción perimetral que tenía con el padre de la víctima, Carolina Aló.

Tablado, que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia y en febrero recuperó la libertad, dijo: “Cuando yo salí en libertad el 28 de febrero, comencé el proceso de reiniciar mi vida ; viendo que no podía acercarme a mi ex esposa, la colocación de la tobillera, no poder acercarme a San Fernando donde vive el Sr. (Edgardo) Aló, ante estas situaciones estaba en condiciones, y lo estaba empezando a gestionar, quería mudarme definitivamente del partido de Tigre. Cuento con el domicilio y la posibilidad”.

A su vez, en el documento al que tuvo acceso la agencia Télam, afirmó: “En el proceso de rehacer mi vida, estoy en pareja. Ella es de Córdoba y yo iría a vivir con los padres de ella en el partido de Bell Ville”.

Al momento de defenderse de los dos cargos por desobediencia que le imputó Callegari por violar dos perimetrales, la que tenía sobre Edgardo Aló y otra sobre sus hijas mellizas, el femicida explicó que en las cuatro notificaciones que recibió entre el 5 y 6 de marzo del Juzgado de Familia 2 de Tigre “figuraban los domicilios reales del señor Aló pero que en ninguna estaba el domicilio laboral”.

Aseguró que él vive a “tres cuadras” del puente Sancristi de Tigre donde fue captado por las cámaras caminando con sus hijas y a 150 metros de la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre donde trabaja Aló. “Al desconocer el domicilio laboral del señor Aló, era inevitable que esto pasara. En algún momento iba a pasar por el puente, porque desconocía el domicilio”.

Aclaró que él tiene colocada una “pulsera electrónica” porque no se podía acercar al domicilio de su ex esposa, pero que puede “circular libremente por cualquier lugar, salvo el domicilio del señor Aló y los familiares y el domicilio laboral que desconocía”.

Tablado resaltó además que “en muchas oportunidades”, que serían “al menos cuatro”, se presentó en el Juzgado de Familia “para ver cómo seguía la causa vinculada con la pulsera, su ex esposa y sus hijas, pero se quejó de que “debido al tema de la pandemia” no lo pudieron “atender”.

Por otra parte, aseveró que tiene “una excelente relación con la madre de las nenas”, que todos los lunes le pasa “3.000 pesos semanales” y que ese 19 de octubre el encuentro con sus hijas se dio de común acuerdo con su ex mujer, Roxana Villarejo, con quien se casó en la cárcel en 2007, luego se separó y amenazó de muerte; ese hecho que le valió una segunda condena.

“Ese día lunes llamé telefónicamente a mi ex mujer. Dentro de esa charla, surgió de ambos, con el acuerdo de los dos, que pudiera ver a mis hijas para llevarlas a tomar un helado”, comentó el imputado y agregó que lo hizo con la supervisión de su ex suegra.

Por último reveló que “hace unos 15 días” hubo una reunión con su ex en el estudio de su abogado, donde ella fue primero y una hora más tarde lo hizo él, donde se habló de un acuerdo para un régimen de visitas. “Queríamos firmar de común acuerdo un pedido de conciliación y de poder ver a mis nenas cada 15 días, lo cual se encontraría en trámite ante el mismo Juzgado de Familia”, expresó Tablado en el último tramo de la indagatoria, tras lo cual le manifestó al fiscal que no iba a contestar sus preguntas.

La causa se inició cuando Edgardo Aló denunció que el 19 de octubre Fabián Tablado pasó caminando junto a sus hijas, a 150 metros de su lugar de trabajo en Tigre

Tablado quedó alojado en la comisaría 2da. de Tigre con sede en la localidad de General Pacheco, y en las próximas horas el Servicio Penitenciario Bonaerense podría ir a quitarle la tobillera que tiene colocada desde que salió de prisión.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que el fiscal Callegari o el fiscal original de la causa, Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción de Rincón de Milberg, quien está de licencia, podrían pedir en los próximos días la prisión preventiva de Tablado por el delito de “desobediencia reiterada” -dos hechos-, que prevé una pena de entre 15 días y un año de prisión.

La causa se inició cuando Aló denunció que el 19 de octubre Tablado pasó caminando junto a sus hijas, a 150 metros de su lugar de trabajo de Aló en Tigre, lo que fue confirmado por los videos de las cámaras de seguridad, por lo que este miércoles, tras un pedido del fiscal Fitipaldi, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, ordenó su detención.

El femicida de Carolina Aló, uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina, ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado. Luego de tener relaciones sexuales y discutir por celos, Tablado, por entonces de 20 años, persiguió a su novia por varios ambientes de la casa y la mató de 113 puñaladas.

En 1998, fue condenado a 24 años de prisión por “homicidio simple” pero en 2013 sumó la segunda condena por amenazar a su ex mujer y su ex suegra y se le unificó una pena única de 26 años y seis meses que debía agotarse a fines de 2022.

Por el beneficio de la derogada Ley del “2x1” y los cursos que hizo en prisión como “estímulo educativo”, el cómputo de la condena se le redujo y la pena se le dio por concluida el 28 de febrero, cuando abandonó la Unidad 21 de Campana y se fue a vivir a la casa de la calle Albarellos 348 de Tigre donde hace 24 años cometió el femicidio de las 113 puñaladas.

