Identificaron al autor material del crimen de la enfermera que murió al quedar en medio de un tiroteo en Florencio Varela

Los investigadores identificaron como autor material del crimen de Griselda Lassala, la enfermera asesinada de un balazo en el pecho ayer en la madrugada al quedar en medio de un tiroteo en Florencio Varela, al ladrón detenido a pocos metros del lugar del hecho: Antonio Ferreyra, de 37 años, quien tiene antecedentes por secuestro extorsivo.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el dato surgió del resultado de un cotejo balístico ordenado por el fiscal a cargo de la investigación, Hernán Bustos Rivas, que reveló que el proyectil hallado en el cuerpo de la mujer fue disparado por la pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que cargaba Ferreyra al momento de su arresto . Tras su detención, el ladrón fue trasladado a un centro de salud de la zona, ya que resultó herido de bala por uno de sus cómplices en medio del tiroteo.

Próximamente, el fiscal Bustos Rivas, titular de la UFI N°5 de Florencio Varela, imputará a Ferreyra por el homicidio y le tomará declaración indagatoria una vez que esté dado el alta. El delincuente, según confirmaron los investigadores a este medio, carga con antecedentes por secuestro extorsivo, motivo por el que purgó una pena de 12 años de prisión. Ferreyra, hasta el momento, es el único detenido por el crimen mientras la Policía busca al resto de la banda que escapó a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco, vehículo que fue hallado abandonado en la zona de Don Orione.

El hecho ocurrió ayer minutos antes de las 5.30 en la calle Islas Orcadas entre Arrecifes y Rauch de la zona de Villa Angélica, cuando la enfermera de 44 años esperaba el colectivo para ir a su trabajo en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano.

En un principio se pensó que el tiroteo se produjo en medio de un enfrentamiento entre bandas. Sin embargo, en las últimas horas, se comprobó que el grupo integrado por Ferreyra y cuatro delicuentes más inició la balacera al momento en que intentó robarle el armamento a personal de la empresa de seguridad privada Codecop que circulaba a bordo de un móvil.

La enfermera, al advertir el tiroteo, intentó refugiarse en la parada de colectivos, pero fue alcanzada por uno de los proyectiles que le impactó en el pecho y le ocasionó la muerte instantánea. Uno de los hombres que trabaja para Codecop también resultó herido de bala en la mano derecha, aunque quedó fuera de peligro.

Tras ser asistido en el hospital de Florencio Varela, el empleado de Codecop declaró sobre lo ocurrido ante los Policías y relató que uno de los ladrones le dijo: “ Dame las armas que tengas” . Luego del tiroteo y a unos 150 metros del lugar, la Policía detuvo a Ferreyra con una herida de arma de fuego en la zona lumbar, por lo que fue llevado al hospital y quedó internado en observación aunque fuera de peligro.

Es un riesgo salir a ganarte el mango (Alberto, hermano de la víctima, Griselda Lassala)

Ayer, tras el crimen de Lassala, su esposo, Claudio, la recordó como una mujer “buenísima, que no jodía a nadie y a las 4 de la mañana se levantaba para ir a laburar”. Y, acongojado, lamentó: “No es justo, arruinaron a mi familia, arruinaron a mi hijo, arruinaron a todos. Ahora no me la devuelve a nadie a mi señora, y a mi hijo tampoco nadie le devolverá a su madre”.

“Es un riesgo salir a ganarte el mango. Mi hermana iba a cumplir con su trabajo. No se puede creer que haya quedado entre medio de estos delincuentes que terminan con la vida de una mujer inocente, buena, laburadora, que deja una familia”, dijo Alberto, hermano de Griselda. Y agregó: “Así ya no se puede continuar. Todos los vecinos que salen a la madrugada tienen miedo. Tiene que estar la Policía para brindar seguridad. Quizás ahora vamos a ver unos patrulleros dando vuelta pero después va a volver todo a lo mismo. Es muy triste a lo que nos acostumbramos”.

Por su lado, Vanesa, hermana de la enfermera asesinada, dijo que no piensan irse del barrio. “Vivimos hace más de 40 años acá, pero mudarse no es la solución. No nos vamos a ir”.

