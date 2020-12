Asesinaron de un disparo a una ex concejal de Campana durante un asalto en Estados Unidos

La ex concejal asesinada

Andrea “La Polaca” García, ex concejal de la ciudad bonaerense de Campana, fue asesinada de un disparo durante un asalto en los Estados Unidos. Según supo Infobae, el crimen ocurrió ayer a la ciudad Phoenix, en el estado de Arizona , a donde la dirigente había viajado para pasar las Fiestas de Fin de Año junto a su hija Julieta.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, la mujer se encontraba en el interior del domicilio de su hija, en un barrio privado, cuando fue sorprendida por un delincuente que pretendía robarla.

Al parecer, según los primeros datos, García se habría resistido y el ladrón le disparó y la asesinó. Otro dato que se dio a conocer es que luego del hecho, la policía local incautó los celulares de los allegados a la ex concejala para avanzar en la investigación.

La noticia del asesinato se dio a conocer en boca de la ex intendenta de Campana y concejal Stella Giroldi, quien durante la sesión en el Concejo Deliberante interrumpió la agenda que se trataba para comunicarles a sus colegas el trágico final de García.

El momento fue conmovedor. Entre lágrimas, Giroldi le confirmó que la hija de la ex concejal asesinada le había informado acerca del episodio.

Concejal de Campana anunciando el crimen de la ex funcionaria en Estados Unidos

“Quiero salirme del contexto, pero me acaban de dar la noticia de que Andrea García la asaltaron en Estados Unidos y murió. Le pegaron un tiro. Ex concejal, ex secretaria, una compañera y una amiga. Nada más”, dijo Girlodi completamente quebrada por la noticia. La decisión entonces de la presidenta del Concejo Deliberante fue suspender la sesión y continuar con la agenda pactada la próxima semana.

Además de haber ejercido como concejal, “La Polaca” García se desempeñó también como secretaria de Desarrollo Humano, función por la que es recordada. Ferviente militante del peronismo local, la mujer estuvo vinculada a la política desde el año 1995 hasta 2015, donde decidió alejarse de la función pública aunque -según los que la conocen- nunca de la militancia.

“Era una persona muy querida por el peronismo de Campana. Sólo sabemos que murió. Por ahora no mucho más”, dijo a Infobae Soledad Calle, concejal del PJ de Campana.

