“No le robaron nada, necesito saber por qué lo mataron”: el desgarrador testimonio de la madre del colectivero asesinado en Virrey del Pino

El desgarrador testimonio de la madre del colectivero asesinado en Virrey del Pino





Este domingo por la mañana, mientras Sergio Damián Geréz, un chofer de colectivo de 29 años, circulaba en el auto de un amigo por la localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, tres hombres a pie lo interceptaron, presuntamente con la intención de robarle. Al ver que aceleraba para escapar, le dispararon y lo asesinaron.

A pesar de que la primera información sobre el hecho refería a un intento de robo, el móvil del hecho aún está en investigación en una causa a cargo del fiscal Federico Medone, de la UFI temática de Homicidios de La Matanza. Los agresores del joven, que fueron captados por una cámara de seguridad 40 minutos más tarde caminando con tranquilidad por el barrio, siguen prófugos. Otro colectivero, Pablo Flores, chofer de la línea 218, fue asesinado a comienzos de este mes, en una causa investigada y esclarecida por Medone, una brutal ejecución a sangre fría que al comienzo también parecía una tentativa de robo.

Esta mañana, mientras amigos y familiares despedían los restos de Gérez, Josefina, su mamá, habló frente a las cámaras y puso en duda esa versión: “A él no le robaron nada... tenía el botinero, su celular, tenía todo. No le sacaron nada. Quiero saber por qué lo asesinaron. Yo no sé si fue un intento de robo ”, sostuvo la mujer frente a diversos medios televisivos. “Quiero que aparezcan los culpables, quiero justicia. Son unos asesinos. Yo no los quiero muertos, yo los quiero presos”.

El momento en que los tres agresores enfrentan a pie al auto en el que circulaba Damián Geréz

El domingo por la mañana, cuando fue asesinado, Damián tenía planeado regresar a su casa, ubicada a más de 30 cuadras del lugar donde fue agredido, desde la casa del amigo que le prestó el auto para volver, un Volkswagen Fox negro. “Se ve en el video cómo le disparan, pero en ningún momento intentan robarle”, dijo Josefina, quien luego agregó que “llama la atención que no le robaron nada”, y que su hijo “tenía un buen celular y el botinero apoyado arriba del volante”.

La madre de la víctima también contó que, según le dijo la policía, “hay dos chicos que fueron testigos” del asesinato y que contaron que luego del hecho los tres autores del crimen “empujaron el auto”. “No sabemos con qué fin, si era para tirarlo a la zanja o para intentar sacarle el auto. Empujaron el auto y lo tiraron a una zanja”, añadió y aclaró, que su hijo “no tenía problemas con nadie”.

La secuencia, que fue registrada por una cámara de seguridad de la zona, muestra el momento en que los tres atacantes se enfrentan al auto sobre la calle Coraceros, casi esquina Cañada Gómez. Geréz intenta evadirlos. También se puede ver que los agresores después corren hacia el vehículo, que avanza y queda fuera del plano, pero no se ve qué ocurrió después del disparo.

Sergio Damián Geréz, de 29 años, trabajaba hacía un año y medio como chofer de la línea 106 y fue asesinado en un supuesto intento de robo en Virrey del Pino

“A mí me hace sospechar que lo mataron por error. Él no le hizo mal a nadie. Quiero que esos asesinos estén presos, saber por qué lo mataron a mi hijo, si fue un intento de robo o si fue un error” , expresó entre lágrimas la mujer, que tiene otros seis hijos. “Mi hijo tenía 29 años, él amaba ser chofer. Quería ser colectivero, luchó mucho por tener su trabajo. Su pasión era River y el colectivo. Era mi sostén. Mis hijos están enloquecidos, quieren salir a buscarlos y yo trato de contenerlos"”.

Josefina también comentó, como habían señalado ya ayer los vecinos, que la ambulancia tardó 40 minutos en llegar al lugar: “No sé si lo hubieran podido salvar pero sí sé que no hicieron lo suficiente”, reclamó.

Luego Edgard, el amigo del colectivero que le prestó el auto a bordo del cual lo mataron, sostuvo esta mañana que a Gerez no le robaron nada, pero aseguró que supone que esa fue la intención y no pudieron concretarla. “Me pidió si le prestaba el auto, como el suyo estaba roto le presté. Me dejó en casa y en 20 segundos pasó esto, hizo una cuadra y media y ahí le pegaron los tiros. La gente fue a mi casa pensando que al que habían matado era a mí, por el auto”, contó.

“Lo primero que hice fue correr a la esquina, había un patrullero y dos policías, le veo los disparos, estaba desvanecido pero estaba aún respirando. Creo que lo dejaron morir también porque la ambulancia nunca apareció, tardó como cuarenta minutos", finalizó el amigo.

Los compañeros de Geréz cortaron ayer un tramo de la Ruta 3 en reclamo por mayores medidas de seguridad en la zona

Si bien se esperan los resultados de la autopsia en las próximas horas, los peritos que trabajaron con el cuerpo creen que se trató de un proyectil calibre 9 milímetros que provocó un orificio de entrada en el omóplato izquierdo de la víctima.

A raíz del crimen de Damián, trabajadores de la línea 106, donde la víctima trabajaba hacía un año y medio, cortaron ayer por la tarde un tramo de la ruta 3 en reclamo de justicia y mayor medidas de seguridad en la zona, donde el 1 de octubre mataron también a balazos a Pablo Flores, de la Línea 218. La madre de Geréz aseguró que hoy volverán a realizar otro corte.

Seguí leyendo:

Asesinaron de un balazo a un colectivero en La Matanza para robarle el auto

Detuvieron a cinco policías por el asesinato de un joven en Córdoba: otro adolescente resultó herido

Video: dos muertos en brutales accidentes de tránsito en la provincia de Buenos Aires