Asesinaron de un balazo a un colectivero en La Matanza para robarle el auto

Así asesinaron a un colectivero en La Matanza

Tres delincuentes asesinaron hoy de un balazo a un chofer de colectivos cuando circulaba en un auto por la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Fue tras perpetrar un robo y el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona a las que accedió Infobae.

Después del crimen, trabajadores de la línea 106, compañeros de Sergio Damián Geréz, de 29 años, cortaron esta tarde un tramo de la ruta 3 en reclamo de justicia y mayor medidas de seguridad en la zona, donde el 1 de octubre ya habían matado a otro colectivero.

El crimen de Geréz ocurrió esta mañana, cuando el joven iba a bordo de un Volkswagen Fox por un tramo de tierra de la calle Coraceros, como se ve en el video. Antes de llegar a la esquina con Cañada de Gómez, el conductor fue interceptado por tres delincuentes que iban a pie y en sentido contrario.

De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad, uno de estos asaltantes se acercó de frente al Fox y disparó contra Geréz cuando lo intentó eludirlo .

Tras disparar, los delincuentes corrieron detrás del auto, que siguió su marcha sin control hasta que se detuvo contra un montículo de tierra, y abrieron la puerta con fines de robo pero al ver a la víctima baleada en el interior del mismo la removieron unos metros, tomaron algunos elementos de valor que había a su alcance y escaparon.

Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, los asaltantes corrieron por la calle Molina en dirección al barrio La Foresta, en las inmediaciones del crimen.

Captura de la cámara de seguridad en el momento del hecho

Las fuentes señalaron que cuando los efectivos de la comisaría del Virrey del Pino y médicos de una ambulancia de urgencias arribaron a la escena del crimen, poco después, alertados de lo sucedido, constataron que Geréz, quien residía en esa localidad, ya estaba muerto a raíz del balazo. Aunque se espera para las próximas horas los resultados de la autopsia, los peritos creen que se trató de un proyectil calibre 9 milímetros que provocó un orificio de entrada en el omóplato izquierdo de la víctima.

Por su parte, Juan, delegado de la línea 106, contó esta tarde a la prensa que Geréz se encontraba con su novia en la puerta de la casa de un amigo para devolverle el auto que éste último le había prestado.

“ Sergio era una excelente persona que no se merecía esto. Estamos todos indignadísimos por lo que le hicieron. Tengo el corazón partido, así que no me quiero imaginar cómo están los padres, los hermanos y la familia de él” , dijo en Crónica TV. Mientras que un grupo de compañeros de la empresa de colectivos mantenía el corte en el kilómetro 35 de la ruta 3, donde quemaban neumáticos.

En tanto, una vecina de la zona donde ocurrió el hecho relató al canal Todo Noticias que “se escucharon tres disparos” y que inmediatamente después su marido alcanzó a ver a tres sospechosos huir a la carrera. Según expresó la vecina, Gerez “estuvo tirado como 40 minutos y no vino ninguna ambulancia” para asistirlo. “Cuando mi hijo de 18 años sale, yo no duermo. La comisaría más cercana está a ocho cuadras. Esto es tierra de nadie”, relató la mujer.

En la investigación interviene el fiscal Federico Medone, de la UFI temática de Homicidios de La Matanza, quien dispuso una serie de diligencias en procura de localizar a los delincuentes.

El crimen de Geréz ocurrió a exactamente 10 cuadras del sitio donde hace 24 días mataron a otro chofer de colectivo, Pablo Flores, de la Línea 218. En aquel hecho, el chofer fue asesinado de un disparo en una parada ubicada de la rotonda del barrio San Javier y la calle Bacigaluppi, de Virrey del Pino.

