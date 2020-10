Brutal crimen de una militante feminista en Santa Fe: hallaron su cuerpo en un camino rural

Uno de sus posteos en las redes sociales

El cuerpo sin vida de María Florencia Gómez Pouillastrou, una activa militante feminista de la ciudad santafesina de San Jorge , fue encontrado ayer en horas de la tarde a la vera de un camino rural. Estaba oculto entre pastizales, con parte de su ropa interior y según lo que se pudo observar en un primer momento, la mujer tenía un fuerte golpe en la cabeza. Es por esto que de entrada para el fiscal Carlos Zoppegni, quien tiene a su cargo la investigación, no había dudas: María Florencia fue brutalmente asesinada y ahora restan los resultados de la autopsia para saber si la víctima fue abusada.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir el funcionario judicial hasta el momento, Gómez Pouillastrou quedó en encontrarse ayer con una amiga para salir a caminar. Fue por eso que dejó sus hijas -de 1 y 4 años- al cuidado de su ex pareja y papá de las menores, el concejal del partido Comunista Lisandro Schiozzi. Sin embargo, la mujer nunca llegó a su destino.

Según reveló el fiscal en diálogo con el medio San Jorge Virtual, al poco tiempo de haber salido de casa, la amiga con la que mantendría el encuentro llamó a Schiozzi para avisarle que aún estaba esperando a María Florencia. Preocupado, el concejal comenzó a llamar a su ex esposa para saber dónde estaba pero no encontró respuesta. Finalmente, hacia las 17 la policía le comunicaron el hallazgo de un cadáver.

María Florencia tenía 35 años

“Uno trata de reconstruir las últimas horas. Yo no sabía en un principio que era la ex pareja del concejal Schiozzi. Él fue convocado para colaborar con todo. Me llama el concejal Gustavo Paschetta preocupado porque él (Schiozzi) no se podía comunicar con su ex pareja. Hasta ese momento no sabíamos que se trataba de esta chica. Lo primero que hice fue ver si había alguna denuncia por averiguación de paradero(...) Después, a partir de la información que me dio el concejal conecté la identidad de ella con Schiozzi y fue convocado para colaborar. Como premisa nosotros investigamos esto como un femicidio y tenemos la obligación de que más allá de que esté o no esté involucrada la ex pareja, se le secuestró el celular y se le toma declaración. Y él entregó el teléfono para que sea peritado. Se chequeará”, relató el fiscal. Algunas horas después sería la ex pareja quien haría el reconocimiento del cadáver.

En primera instancia al fiscal Zoppegni no le cerraba la preocupación expresada por el concejal si había quedado en encontrarse con su ex pareja hacia las 19. Sin embargo, el hombre dijo que como la amiga lo llamó para decirle que María Gómez no había llegado a encontrase con ella, empezó a tratar de localizarla. Según revelaron fuentes oficiales a Infobae, por el momento no hay detenidos y se esperan los resultados de la autopsia para saber si la joven fue abusada. De acuerdo con el fiscal, la mujer tenía la ropa interior baja aunque no se hallaron rastros de semen. Por eso el fiscal quiere saber si hubo algún tipo de acceso carnal.

La mujer era una reconocida militante por los derechos de las mujeres

“Se trata de un homicidio a una chica de unos 34 años. Ella usualmente iba a caminar por ese lugar. Generalmente lo hacía con amigas. Y Criminalística confirmó que fue un homicidio. La causa de la muerte fue un fuerte traumatismo de cráneo que puede haber sido con una piedra. Aparentemente, no habría intento de defensa y se supone conocía a la persona que lo hizo. Evaluamos que quizás haya habido acceso carnal porque tenía las ropas bajas, aunque no constatamos que haya habido restos de semen o esperma. Se mandó todo a estudiar ”, agregó.

La conmoción de sus compañeras

Según consigna la agencia Télam, la mujer era esteticista y militante feminista, cercana al movimiento denominado “Las Chuecas”, de San Jorge, quienes escribieron en su perfil de Facebook una emotiva despedida y marcharon para pedir justicia. “Nos arrebataron a Flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del partido comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense. Le afanaron la vida a una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera. Nos la arrebataron a todes. Este mundo es más triste sin ella, es más pobre, es más desigual”, dice parte del mensaje.

El reclamo ayer para pedir justicia

“Y al pueblo, a la sociedad misma, a vos, a él, a ella, a elle, todes, que nos pongamos los lentes de ver posta y comprendamos que si seguimos sosteniendo las estructuras que rechinan pero que se empecinan en seguir erigidas vamos a seguir muriendo, de a una, cada 30, 20, 10, 5, 1 hora . Flor no está, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más. Tomemos los carteles que escribió, las canciones que cantó, caminemos tras los pasos de las marchas a las que fue y sigamos por ese camino. Porque ella sabía bien que si no levantamos la voz, hay oídos que no escuchan. Que tiemble la calle, porque no vamos a parar”, sentenciaron.

En diálogo con C5N, el concejal Schiozzi, ex pareja de la mujer asesinada, dijo que no saben mucho todavía de lo ocurrido y comentó que aún no le dijo a sus hijas lo que pasó con la madre. “No tenemos muchas información de lo que ocurrió. Lo que sí puedo decir es estamos trabajando con todas las agrupaciones del movimiento de mujeres de San Jorge (...) para que se avance de manera efectivo para ver si hubo algún responsable y después para hacer un pedido de justicia concreto, y que tenga todo el peso de la ley que corresponda”, dijo el concejal, quien además contó que Flor se encontraba trabajando en un proyecto para la aplicación de la Ley Micaela en ese municipio. “Ella era una militante revolucionaria y los proyecto que teníamos trazados para avanzar en función de eso, de la organización de las mujeres y de contrarrestar esa violencia que hay hacia las mujeres”, agregó.

Seguí leyendo

Por qué Neuss mató a su esposa: teléfonos y tablets, claves para descubrir el móvil del femicidio

Un nuevo femicidio conmociona a Jujuy: encontraron el cuerpo de una joven de 17 años

Corrientes: un hombre de 62 años asesinó a su pareja y después atacó con un cuchillo a la hija de la mujer