La historia de la estudiante brasileña que murió al caer en el hueco de un ascensor y las dudas de sus amigas

Ana Karolina Fernández nació en la ciudad de São Paulo hace 22 años y se mudó de chica a Goiás. Según dijo su madre, Silvana Lara Ferreira, siempre soñó con ser médica y por eso decidió en 2016 venir a Argentina para empezar a estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cursaba el tercer año de la carrera de Medicina. "Aquí en Brasil una facultad de medicina es muy cara, entonces ella hizo el proceso de selección allí y fue aprobada en una universidad pública. Quería especializarse y luego regresar a Brasil o seguir una carrera en Portugal, ya que su abuelo es de allí ", contó Silvana.

Los planes de Ana Karolina marchaban muy bien. A comienzos de este mes, había aprobado un examen de Patología y para celebrarlo decidió salir con sus amigas a un bar del barrio porteño de Belgrano. Pero la noche que debía ser de alegría terminó en tragedia. Al día siguiente, el viernes 4, la joven fue encontrada muerta en el hueco del ascensor de un edificio de la Avenida del Libertador 654, en el barrio de Retiro, donde estaba con su novio y un amigo. Había caído desde el piso 13.

“Ella estaba feliz porque había respondido todas las preguntas de la prueba de patología y fue a celebrar con sus amigos. Fue una fatalidad. No hay sentimiento que explique lo que estamos viviendo. Por momentos parece mentira. Es un dolor terrible”, lamentó la madre en diálogo con medios brasileños.

La causa está en manos del juez de instrucción Manuel De Campos, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4. El expediente está calificado como muerte por causas dudosas. El novio de Ana Karolina, J. A., de 26 años, quien era pareja de ella desde hacía dos años, y el amigo de éste, dueño del departamento donde los tres habían estado juntos, dieron su versión sobre lo ocurrido. Ambos le dijeron a la policía que esa madrugada habían estado tomando bebidas alcohólicas hasta que en un momento la joven se quedó dormida en un sillón del living y ellos dos decidieron ir a otro sector del departamento.

Siempre según la versión del novio y del amigo, más tarde ambos volvieron a donde estaba la joven y no la encontraron, por lo que al revisar el departamento notaron que en el palier que conduce al ascensor, la puerta metálica estaba abierta. Al acercarse, advirtieron que el ascensor no estaba y presumieron que Fernández había caído por el hueco. Más tarde, bomberos de la Policía de la Ciudad encontraron el cuerpo de la joven universitaria en el tercer subsuelo del foso del ascensor. La víctima quedó tendida boca arriba, vestida con un jean azul y una remera negra y en medias, sin calzado colocado. La autopsia determinó como causa de muerte los múltiples traumatismos que padeció la víctima en su caída de 16 niveles, desde el piso 13 al tercer subsuelo.

Las amigas de Ana Karolina aseguraron que se enteraron de lo sucedido 16 horas más tarde. Contaron que cuando estaban reunidas en el bar de Belgrano, la estudiante de medicina se contactó con J.A. y se fue. Después, la compañera con la que la joven fallecida compartía departamento dijo que trató de llamarla durante toda la jornada del viernes pero no pudo. También aseguró que le envió mensajes a J. A. en varias ocasiones sin respuesta. Recién logró comunicarse con la familia del muchacho ya entrada la noche del mismo viernes.

A las amigas les surgieron dudas por las demoras en la comunicación y por el hecho de que no les hubiesen avisado. “El silencio de los chicos sigue siendo el mayor misterio para todos”, afirmaron en un comunicado. Ellas recordaron a Ana Karolina como a “una persona increíble, inteligente, valiente, real y amigable”. También sostuvieron que su amiga era prudente y se cuidaba. Por eso, pidieron: “Queremos la verdad, queremos transparencia. Solo eso”.

Por ahora para la Justicia no hay nada concreto. “No descartamos ninguna hipótesis: desde un accidente por una falla en la puerta del ascensor, hasta un hecho criminal. Tampoco descartamos que esté vinculado con la ingesta de alguna droga. Estamos en plena etapa de investigación” , confió a Télam una fuente judicial.

“Queremos saber si la chica decidió abandonar el departamento en forma voluntaria, si estaba bajo el efecto de alguna sustancia o si quiso huir de alguna situación. Todo está bajo análisis y por eso la carátula es muerte dudosa”, agregó el mismo informante. En la mira de los investigadores también está el técnico que revisaba de manera periódica ese ascensor.

Tras enterarse del hecho, la familia de Ana Karolina lanzó una campaña en las redes sociales para recaudar fondos y repatriar el cuerpo de la estudiante. El entierro tendrá lugar en Chapadão do Céu, en Goiás, la ciudad donde viven los familiares. El valor del traslado de los restos desde Buenos Aires se calculó en unos 25.000 reales. El dinero fue reunido en menos de 12 horas.

Los familiares de la joven afirman que ya enviaron la documentación requerida. “Mi cuñado se fue a São Paulo y con la ayuda del consulado y de la Cancillería estamos tratando de agilizar los trámites”, dijo la madre. La entrega del cuerpo, sin embargo, no será inmediata. Es que todavía restan estudios toxicológicos y otros complementarios para incorporarlos al expediente en el que también interviene la fiscal Cinthia Oberlander, debido a que el juez también intentará determinar si en el departamento hubo algún tipo de ingesta de estupefacientes, ya que se secuestró una bolsa plástica con un polvo de color rosado.

Si bien se esperan los resultados de las pericias químicas para ver de qué sustancia se trata, fuentes policiales indicaron que podría ser ketamina en polvo o una nueva droga sintética alucinógena llamada “Tucibi” (por la traducción de 2C-B, su nombre en inglés) o también conocida como “Venus” o “cocaína rosa” (su único parecido es la presentación en polvo), que combina los efectos alucinógenos del LSD con los enérgicos y eufóricos del MDMA.

Más allá de eso, desde el entorno de la joven persisten en el pedido de esclarecimiento del hecho. “Dejé muy claro en la vida mi amor por ti y lo importante que eras. Siempre te he defendido en vida y ahora en tu muerte no dejaré de honrarte como tú me has honrado a mí. Ya me metí en varias peleas por ti y esta será una de muchas si la necesitas”, escribió en redes sociales otra de las amigas de Ana Karolina.

