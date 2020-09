Adrogué: policías bonaerenses y sus familiares protestaron en reclamo de mejoras salariales

Protesta de la policía bonaerense en Almirante Brown 1

Un grupo de efectivos bonaerenses activos y retirados junto a sus familias marcharon esta tarde en Adrogué para pedir una mejora salarial del 60% y una mesa de diálogo con la gobernación para apuntalar su situación. La protesta es atípica porque los agentes tienen prohibido por ley realizar cualquier tipo de reclamo. En las imágenes que circularon por redes sociales se observan móviles policiales y personas de civil con carteles donde expresan su malestar: “mi vida no vale $50 la hora” .

La protesta ocurrió en la esquina de Espora y Esteban Adrogué. Todo comenzó durante el fin de semana cuando empezó a circular por redes sociales distintos mensajes donde se informaba sobre la posible protesta en diferentes jurisdicciones policiales. Allí los efectivos y familiares detallaron una lista con los reclamos. Como una mejora en los sueldos de los efectivos bonaerenses de todo el distrito y la creación de una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo provincial.

“Sueldo mínimo vital y móvil: incremento de un 60% en todas las jerarquías y subescalafones; incremento de un 50% horas extras y del 100% los domingos y feriados y horas nocturnas; jornada de trabajo limitada a 36 horas; reconocimiento de la insalubridad; reducción del régimen jubilatorio: retiro con 25 y 30 años de servicio al 100% de los haberes; creación de una mesa de diálogo con el poder político y dar por cumplido el tiempo mínimo para todos los efectivos de la policías de la provincia de Buenos Aires”, se describe en el mensaje que difundieron con los petitorios.

Sin embargo, en el ministerio de Seguridad bonaerense hasta el momento no le dieron mayor relevancia. “Esta protesta se hace en un marco lógico. Porque los sueldos de los policías no son muy elevados. De todas formas es algo puntual. Las personas que protestaron en general son ex policías que fueron pasados a retiro, familiares de agentes y muy pocos activos. Con esto no queremos decir que no tengan razones para reclamar. Sino que lo tienen prohibido. No pueden marchar, ni agremiarse porque la ley lo prohíbe” , dijeron a Infobae desde la cartera de Seguridad provincial.

Y continuaron: “ Vamos a evaluar cómo sigue la protesta, pero no los vamos a recibir porque es completamente ilegal lo que están haciendo”

Por otro lado, Infobae se comunicó con algunos de los policías que protestaron. “Cualquier empleado judicial entra ganando 50 mil pesos para arriba. Un policía que anda en la calle arriesgándose arranca de 30, 35 mil pesos”, dijo un ex comisario. El reclamo central que transmitieron son los desajustes salariales en un contexto en donde el delito está en aumento . Además, describieron que son trabajadores esenciales y que se encuentran en “la primera línea de fuego” frente al coronavirus y no se lo reconocen.

La movilización, que había comenzado a ser convocada a través de redes sociales a partir del mediodía del domingo, incluyó la amenaza de que seguirán sumando policías de otros municipios del conurbano sino atienden sus reclamos.

El puntapié de esta protesta policial tuvo lugar la semana pasada en Misiones, donde efectivos de la policía provincial iniciaron una manifestación que terminó con un acuerdo de aumento salarial.

Así el martes pasado, efectivos de la Policía de Misiones exigieron mejoras salariales y en equipos de trabajo. Efectivos activos y retirados de las fuerzas, junto a sus familias, marcharon hacia la Plaza 9 de Julio en Posadas, para entregarle un petitorio al Gobierno de Misiones. Según informó el portal provincial Primera Edición, con sueldos que promedian los 24 mil pesos, los agentes policiales exigieron un aumento cercano al 100%. También reclamaron entrega de uniformes y elementos de seguridad para poder trabajar.

