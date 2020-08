El arsenal de Derlis, el narco paraguayo que cayó con dos toneladas de marihuana destinada a las villas porteñas

Patio lleno: la marihuana incautada tras el operativo.

Tras el operativo de la noche del miércoles en un casa de la calle Uruguay al 3000 en Malvinas Argentinas, la hierba alcanzó para llenar un patio entero de una división de la Policía de la Ciudad: 2400 kilos, ladrillos y ladrillos de ganancia potencial de la mayor commodity ilegal de América del Sur. En zonas como Pedro Juan Caballero, bandas ultraviolentas como el PCC o el Comando Vermelho toman por la fuerza a selvas y haciendas para plantar marihuana a 30 dólares el kilo, plantas prensadas y embaladas, con hongos nocivos para los pulmones.

En la Buenos Aires pandémica, 25 gramos de esa hierba menudeada puede costar unos 1500 pesos, un precio triplicado desde el 2016. Solo hay que hacerla llegar, como se pueda, cueste lo que cueste.

En el allanamiento, tras una investigación del Juzgado Federal N°4 de Ariel Lijo con la Secretaría N°7, Derlis V., de 37 años y de nacionalidad paraguaya, fue arrestado junto a un hombre de 45 años, Juan O., también domiciliado en el depósito de la calle Uruguay. Junto a él encontraron a una joven de 22 años llamada Lisa, posiblemente su pariente. Derlis, con domicilio en Grand Bourg, había trabajado años atrás para una serie de constructoras y metalúrgicas.

Le encontraron metal pesado: dos Toyota Hilux para mover la marihuana y una serie de armas, un rifle Winchester calibre .44, una Bersa calibre .45 y un viejo pistolón a cartuchos, operativo aparentemente. También, hallaron municiones, celulares y una máquina de contar billetes.

El Juzgado Federal N°4 esperaba indagarlos a mediados de la mañana de este viernes, luego del anuncio del hallazgo del lote a cargo de los ministros Diego Santilli y Sergio Berni. Queda determinar su rol, si era el capo de la operación o un simple custodio. Uno de los detenidos era el chofer del cargamento, lo encontraron a bordo de una Hilux entrando en el lugar. Fuentes de la causa suponen que la hierba tenía un mercado como destino: las paradas transa de la Villa 31 y la Zabaleta en Barracas, para expandirse a otros puntos de la ciudad.

La caída de Derlis con su droga y sus armas es parte de una situación general mucho más grande. Investigadores a lo largo del país coinciden: tras algunos meses en baja por el comienzo de la cuarentena, la ruta nacional de la marihuana está de vuelta en función.

La Prefectura Naval descubrió ayer en Corrientes uno de los mayores lotes de marihuana prensada en la historia reciente: 8.300 kilos que viajaban en un camión cisterna. Se estima que el valor de lo hallado es de 651 millones de pesos. Por el hecho detuvieron al conductor del vehículo.

El secuestro ocurrió sobre una ruta provincial a la altura de localidad de Ituzaingó. Según informó la misma fuerza, tras realizar tareas de inteligencia determinaron que la droga iba a ser trasladada por ese lugar en un camión que transporta combustible.

Hace un mes, personal de Gendarmería encontró en Misiones 4.300 paquetes de marihuana cuyo pesaje final en las básculas del Escuadrón N°11 de San Ignacio marcó 4.570 kilos.

El hallazgo fue realizado en la zona del paraje Mbopicuá en la jurisdicción de San Luis, entre una plantación comercial de yerba mate, luego de que los efectivos recibieran el dato de que el lote se estaba enfriando -es decir, salido de circulación- para su posterior transporte en la ruta nacional 12. Esto llevó a personal de la sección Puerto Rico -junto a otros destacamentos- a un rastrillaje en el paraje entre caminos vecinales y sendas que conducen al rio Paraná y la ruta 12. Así, llegaron a las inmediaciones del lote, envuelto en 150 bultos azules, divididos en dos puntos.

Estos operativos fueron parte de un anuncio mayor. El Ministerio de Seguridad de la Nación hablaba de más de 13 toneladas encontradas entre julio y agosto entre Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Junto a los hallazgos en la cisterna y el depósito en Malvinas Argentinas, el peso asciende a casi 25 mil kilos incautados.

Sin embargo, para un capo perder un cargamento es daño colateral: los choferes no suelen saber, o no hablan, y el producto no es de un valor elevado, al menos cuando comienza la cadena. La encontrada en Malvinas Argentinas no es la única bajada de droga desde el norte que investigan el juez Lijo y la Secretaría N°7, por otra parte. A mediados de este mes, un histórico chofer narco involucrado en varias causas por robo de vehículos de alta gama fue encontrado con 10 kilos de cocaína de alta pureza en Villa Ortúzar.

