Caso Facundo Castro: paso a paso, qué ocurrió durante los 107 días entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo que investigan las autoridades

El lugar dónde se encontró el cuerpo. Investigan si corresponde a Facundo Astudillo Castro

Los restos óseos del cuerpo encontrado en Villarino viajan en un avión de la Policía Federal Argentina junto con miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense para comenzar a ser analizados en Buenos Aires y determinar si corresponden a Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció hace más de 100 días.

Hoy, temprano, su madre, Cristina Castro, afirmó que “hay muchas chances” de que el cadáver hallado en un canal en el límite de los partidos de Villarino y Bahía Blanca, a la altura del km. 714 de la Ruta Nacional Nº 3, entre Cabeza de Buey y General Daniel Cerri, en estado de descomposición y descubierto por un pescador que merodeaba por la zona, sea el de su hijo.

Facundo Castro junto a su madre y sus dos hermanos

29 de abril

Facundo Astudillo Castro se reunió con un amigo de Pedro Luro, aún en plena cuarentena, y le reveló que tenía pensado regresar a Bahía Blanca para intentar reconciliarse con su novia Daiana González, con quien había estado en pareja y convivido entre 2017 y febrero de 2020. El joven había regresado a su ciudad natal a inicios de año, pero quería recomponer la relación lo antes posible.

30 de abril

Cristina Castro se levantó temprano como todas las mañanas para acudir a su trabajo, en una estación de servicio sobre la Ruta Nacional Nº 3.

Cerca de las 10.30 de la mañana, recibió un llamado a su teléfono celular. Era un Policía de la localidad de Mayor Buratovich, que le comunicó que a Facundo se le había labrado un acta por haber transgredido la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Cristina le reveló al oficial que podrían ir a su casa para verificar su domicilio cuando ella regresara de su trabajo.

En el transcurso de la mañana, Cristina llamó en repetidas oportunidades a su hijo, pero éste no le respondía.

Facundo Castro tenía 23 años

Poco después de las 13.30, la mujer asegura haber recibido un llamado de su hijo Facundo: “Facundo me llamó y sin que yo pueda decir mucho, me dijo ‘Mamá, no te das una idea de dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver más’” , afirmó Cristina en una entrevista con Infobae.

Pensó que su hijo había regresado con su novia, con quien ella no tenía una buena relación, y le estaba comunicando que había decidido permanecer con la chica nuevamente en Bahía Blanca. Por eso, inicialmente no se preocupó demasiado.

Durante los días posteriores, Cristina siguió con su vida en forma relativamente normal. Durante los dos años de Facundo en Bahía Blanca, era habitual que pasaran semanas sin comunicación entre ambos.

Sin embargo, la primera señal de alarma se encendió cuando los amigos de Facundo le comunicaron a Cristina su preocupación, ya que el joven había interrumpido por completo su actividad en las redes sociales. Eso sí que nunca había ocurrido.

Además, al cabo de unas tres semanas, Cristina aseguró que la ex novia, Daiana, se contactó con uno de los amigos de Facundo para preguntarle dónde y cómo estaba su ex novio. Ella tampoco sabía nada de él.

Facundo Castro había salido desde su casa a Bahía Blanca para intentar reconciliarse con su novia

5 de junio

En compañía de los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, quien trabaja desde hace años en el caso de la investigación del asesinato de Daniel Solano, Cristina Castro hizo la denuncia por la desaparición de su hijo Facundo en la Ayudantía Fiscal del partido de Villarino.

15 de junio

El lunes 15 de junio era el día destinado por la Policía Bonaerense para realizar el primer rastrillaje en la comisaría de Mayor Buratovich, donde se encontraban los policías que le habían labrado el acta contravencional a Facundo en la ruta. El procedimiento se suspendió, pero ese mismo día, la oficial Siomara Flores declaró ante la comisaría de Villa Luro que, después de labrársele el acta, ella misma llevó en su auto particular a Facundo hasta la localidad de Teniente Origone.

19 de junio

El primer rastrillaje de la causa se realizaría el 19 de junio. Recién ese viernes, cuatro días después del testimonio de la oficial Flores, los abogados y la madre de Facundo recibieron la noticia de la declaración de la oficial Flores.

Así, por orden del fiscal provincial Rodolfo De Lucía, se realizó un primer rastrillaje a lo largo de la Ruta Nº 3 que comprendió el trayecto desde Pedro Luro, ciudad de origen de Facundo hasta Teniente Origone y con un análisis más fuerte en Mayor Buratovich, la ciudad cuyos policiales habían interactuado con el joven de 23 años.

“Ese día, otro oficial de Origone, de apellido González, me dijo que le había hecho una nueva multa en esa ciudad a Facundo. Que mi hijo no llevaba el DNI y hasta me mostró con su celular una foto de la licencia de conducir de Facundo. Después dijo que vio a Facundo subiéndose a una camioneta Renault Oroch gris y que el vehículo se esfumó en dirección a Bahía Blanca”, le aseguró Cristina Castro a Infobae.

Las comisarías de Mayor Buratovich y Teniente Origone fueron investigadas por las fuerzas federales

23 de junio

Según el testimonio de Cristina Castro, el 23 de junio, el mismo oficial González de Tte. Origone cambió su testimonio a la hora de declarar en la comisaría general de Villarino. “Ese mismo policía cambió su discurso, y ahora dijo que, después de haber interactuado con mi hijo, Facundo se retiró de ese lugar a pie, en dirección a Bahía Blanca”, relató.

27 de junio

La historia pareció tomar un cambio de rumbo rotundo. Los abogados Peretto y Aparicio fueron contactados por tres personas, que no se conocían entre sí, y que aseguraron haber visto cómo, entre las 15.30 y las 16 del 30 de abril, Facundo fue detenido por la Policía Bonaerense en un punto de control de Mayor Buratovich y que fue subido a una de las camionetas policiales apostadas sobre el lugar. Desde entonces, la familia de Astudillo Castro empezaría a denunciar un sinfín de irregularidades en el accionar policial. Incluso, advirtieron que la misma policía de Buratovich les negaba información clave para la investigación, como la nómina de los policías que se encontraban en ese control de la Ruta 3,ubicados a unos pocos kilómetros después de la entrada al pueblo.

8 de julio

Durante unos diez días, la Policía Bonaerense mantuvo un profundo hermetismo en el caso y especialmente en la comunicación con la madre de Facundo y con sus abogados. Fue así que en una cuestión de horas, el fiscal provincial De Lucía decidió apartar de la investigación a la fuerza de seguridad bonaerense y determinó que la búsqueda debía continuar con un equipo conjunto de las fuerzas federales: Gendarmería y Policía Federal a la cabeza.

Además, el fiscal De Lucía se declaró incompetente en el caso, por lo que la investigación pasó a manos del titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, bajo la tutela general de la jueza federal María Gabriela Marrón.

Para los primeros rastrillajes de las fuerzas federales se dispuso un operativo de al menos 200 personas

12 de julio

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, realizó sus primeras declaraciones sobre la desaparición del joven: “Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por sobre todas las cosas si está involucrado uno o varios policías de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

A su vez, Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia, denunció que durante un procedimiento por el hallazgo de restos óseos en un basural, se topó con el subcomisario de Villarino, Pablo Reguillón, quien presuntamente le dijo: “Vos quedate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer…”.

14 de julio

Por orden de la jueza Marrón, al menos 200 efectivos de las fuerzas de seguridad federales iniciaron el proceso de un exhaustivo rastrillaje a lo largo de toda la Ruta 3 y en las localidades de Buratovich y Tte. Origone en un procedimiento que duraría varios días. Ese mismo día, en un medio de Bahía Blanca, salió a la luz una fotografía en la que se ve a Facundo Astudillo Castro detenido, de espaldas a la cámara, delante de una camioneta policial y acompañado por un efectivo con barbijo.

Por su lado, el subcomisario Reguillón fue relevado de su cargo después de la denuncia de uno de los abogados de la familia.

17 de julio

Después de tres días sin novedades importantes en los rastrillajes, miembros de la policía científica recibieron los resultados de informes establecidos por las compañías telefónicas y de redes sociales y advirtieron la última actividad de actualización en el perfil de Facebook del joven. Fue el mismo 30 de abril cerca de las 19 horas. De todos modos, en ese momento no se pudo detectar desde qué punto exacto se produjo la actualización. Asimismo se definió que el último mensaje enviado desde el teléfono de Facundo fue ese mismo día a las 20 a su amigo Juan Cardona, cuando le advirtió por whatsapp que estaba sin demasiada batería.

A su vez, la propia madre de Facundo, Cristina Castro, recusó al fiscal Ulpiano Martínez, a quien acusó de no haberse mantenido en contacto con ella ni con sus abogados y de habrles escondido información clave para la causa.

Por su lado, se detectaron manchas hemáticas en el patrullero 22.788 de Mayor Buratovich, donde posiblemente había sido transportado el joven. Esas manchas serían sometidas luego a un nuevo análisis de especialistas.

"A que no sabés dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver más", le dijo Facundo Astudillo Castro a su madre

20 de julio

La Fiscalía Nº 1 de Bahía Blanca informó que el 14 de julio una mujer se presentó a declarar en la sede de la fiscalía. Según pudo averiguar Infobae, esa persona, cuya identidad fue reservada y quedó nombrada como la “Testigo H”, afirmó que el 30 de abril vio a un joven haciendo dedo en la ruta y que lo llevó hasta una rotonda muy cercana a la entrada a la ciudad de Bahía Blanca , y que allí lo perdió de vista. Aseguró que no quiso dejarlo en la entrada, para evitar que la policía le labre un acta a ella por haber transgredido la cuarentena. Nunca se determinó si esa mujer afirmó que las características de ese joven eran similares a las de Facundo Astudillo Castro.

A su vez, la fiscalía anuncio la aceptación para la participación en los rastrillajes del experto en perros Marcos Darío Herrero y de sus canes entrenados, algunos de los cuales formaron parte de investigaciones de renombre, como la misma búsqueda de Santiago Maldonado.

24 de julio

El adiestrador de perros Marcos Herrero afirmó que uno de sus canes llamado Yatel detectó que Facundo Castro estuvo a bordo del patrullero Nº 22.788, correspondiente a la localidad de Tte. Origone. El perro fue entrenado con unas prendas de ropa que la mamá de Facundo le entregó al adiestrador y, durante el análisis de los diferentes vehículos instalados en la cadena de custodia judicial, el perro actuó con énfasis en la parte izquierda de la caja central, sobre la rueda de auxilio, donde empezó a ladrar y a rascar. También el animal “enloqueció” en uno de los asientos traseros, con el que incluso rompió el cuero protector y la goma espuma del mismo.

La camioneta policial de Teniente Origone que fue "marcada" por uno de los perros entrenados por el adiestrador Marcos Herrero

27 de julio

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se puso en contacto con la madre de Facundo le demostró su compromiso para que se llegue a la verdad en la búsqueda del paradero de su hijo.

“Habló personalmente con ella y le dijo que lo llame con lo que le quiera pedir”, afirmó el abogado Leandro Aparicio, en declaraciones a la radio Futurock.

31 de julio

Otra vez el perro Yatel encontró una pieza que podría ser clave en el futuro de la investigación. El can adiestrado por Marcos Herrero encontró una pieza de artesanía que la abuela le había regalado a Facundo hace años dentro del destacamento policial de Teniente Origone.

Se trataba de una cajita de madera con una forma de sandía que en su interior tenía una vaquita de San Antonio.

El objeto que la abuela le regaló a Facundo, hallado en el destacamento policial de Teniente Origone

7 de agosto

Efectivos de la Policía Federal, de la División Canes, del Gabinete Científico Pericial y de a Prefectura Naval realizaron un nuevo rastrillaje en una zona cercana a Mayor Buratovich, ubicada a la altura del km. 780 de la Ruta Nacional Nº 3, menos de 70 km del lugar donde finalmente fue hallado el cuerpo. También participó Marcos Herreros y sus perros Duke y Yatel. Durante estos peritajes, se encontraron restos óseos y prendas de ropa que podrían haber pertenecido al joven. La familia pidió que se prestara especial interés a un buzo que fue hallado en la zona.

14 de agosto

La madre de Facundo publicó en las redes sociales una captura de una pantalla de celular con el DNI de su hijo, que fue hallada presuntamente en uno de los teléfonos celulares periciados pertenecientes a los miembros de la Policía Bonaerense.

El abogado Leandro Aparicio denunció que uno de los policías cuestionados de Teniente Origone había asegurado al momento de ser entrevistado que Facundo contaba con la licencia de conducir como única identificación personal.

Sin embargo, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, informó que la imagen del documento ya estaba incorporada a la causa desde hacía semanas

“La violencia institucional es un tema que nos preocupa de una manera muy profunda (...) Hoy hubo nuevos rastrillajes en zona donde ya lo hubo anteriormente, es una zona de bañados, zona que requiere una mirada más amplia. Se sumó la Prefectura Naval”, dijo a radio AM 750.

Las cercanías de la zona donde fue hallado el cuerpo de Facundo Castro

15 de agosto

A últimas horas de la tarde, un pescador notificó a efectivos policiales el hallazgo de lo que parecía un esqueleto humano completo y disecado. Fue encontrado en una zona pantanosa y de muy difícil acceso, sobre la costa de uno de los canales en los que desembocó el mar. El fiscal Ulpiano Martínez se hizo presente de inmediato, al igual que Cristina Castro y el abogado Luciano Peretto.

Por orden del fiscal, se solicitó la presencia inmediata de personal del Equipo Argentino de Antropología Forense, para intentar ayudar en la identificación de los restos óseos.

El hallazgo se dio en un pantanal, a la altura del km 714 de la Ruta Nacional Nº 3, entre Cabeza de Buey y General Daniel Cerri, justo en el límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca.

