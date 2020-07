Quién es el empresario condenado a 18 años de cárcel por abusar de sus cuatro nietas y de una sobrina

Elbio Hugo Eyheramonho tiene 78 años, es ingeniero civil y también se dedica a la producción agropecuaria

La Justicia de La Pampa condenó este viernes a un empresario de 78 años, oriundo de Santa Rosa, a la pena de 18 años de prisión como autor del delito de abuso sexual agravado en perjuicio de cuatro nietas y una sobrina y resolvió que continúe con prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

El acusado es Elbio Hugo Eyheramonho, un productor agropecuario e ingeniero civil oriundo de Santa Rosa, dedicado al rubro de la construcción y los negocios inmobiliarios, según su perfil comercial, para quien la fiscalía había solicitado 28 años de prisión. Entre sus negocios, de acuerdo al Boletín Oficial, Eyheramonho integró una sociedad para conformar una constructora con una mujer que fue registrada como su pareja.

Las figuras legales por las que se condenó a Eyheramonho incluyeron agravantes como el vinculo, la situación de contexto y la edad de las niñas: a una de las nietas la agredió sexualmente con tocamientos cuando ella tenía entre 3 y 4 años y hasta los 7 de acuerdo a la acusación. Los hechos se repitieron en la vivienda del abuelo y en al menos dos oportunidades y en dos lugares distintos.

A otra de ellas, con las pruebas reunidas durante el juicio oral, se probó que también la tocó en un baño de su casa, adonde sus padres la llevaban muy seguido y hasta se quedaba a dormir.

Mientras que a otra, el condenado abusó de ella cuando tenía 6 años y hasta los 11 o 12, tanto cuando iba a visitarla -junto a su esposa- fuera de la provincia, como cuando la víctima se trasladó con sus padres a Santa Rosa.

Con respecto a su sobrina, se le imputó el delito de abuso sexual simple, por ser la víctima menor de 13 años en dos oportunidades, y en concurso real. Se acreditó que la atacó en 2017: una de ellas en la casa de la abuela paterna de la víctima y la otra en un domicilio del agresor.

Este fue el posteo de Claudia Eyheramonho, una de sus hijas, cuando se dio a conocer la sentencia contra su padre

Todas las menores sufrieron afectaciones psicológicas en distintos grados, según consignaron los especialistas durante las audiencias, y una de ellas padece secuelas aún más graves.

La sentencia fue dictada por los jueces Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Alejandra Ongaro, quienes además dispusieron que el acusado continúe preso hasta que ella quede firme.

El voto inicial lo redactó Ongaro y sus pares adhirieron a sus considerandos y conclusiones. Además, todos los hechos fueron enmarcados en las leyes 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres, y 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Hace dos años, una de las víctimas, que ahora tiene 24 años, contó en la redes sociales la pesadilla que atravesó. Relató que decidió viajar a Santa Rosa y enfrentar a su abuelo en presencia de su papá, su mamá, sus tías y su abuela, y que “esa reunión fue fuerte”, recordó la joven, según reflejaron varios medios provinciales.

Claudia fue una de las más activas en las redes, pidiendo justicia por su hija y sus sobrinas

“Él (su ‘abuelo’) estaba muy relajado, como muy ‘pancho por su casa’. Estaba muy tranquilo. En un momento él dijo que a los niños había que iniciarlos sexualmente. Yo exploté. Me puse como loca. En realidad, todos. Para mí era bastante crudo lo que decía”, manifestó.

Tras conocerse la condena, Claudia Eyheramonho, una de las hija del empresario condenado y madre de una de las víctimas, la más pequeña, declaró ante la prensa su satisfacción por la condena “pero fundamentalmente porque está adentro y de esta manera toda mi familia y mi madre vamos a estar en paz, lo que no conseguiríamos si le dan prisión domiciliaria”.

Claudia fue la más activa en denunciar los hechos en las redes sociales y visibilizar el drama en el que estaba envuelta la familia. Incluso, hizo que la Justicia revirtiera la detención en un geriátrico santarroseño que había dispuesto en un primer momento, y lo enviara a una prisión común.

“No al arresto domiciliario para el abusador Elbio Hugo Eyheramonho!!! Abusador de 5 menores q eran su familia!!!! El tiene que pagar por lo que hizo y no cómodamente en una casa o geriátrico!!!” , había escrito un año atrás Claudia en su Facebook. “Apelo a que la Justicia decida darle continuidad de cárcel y no le otorgue arresto domiciliario!!!”, exigió con firmeza.

En ese momento, la mujer se quejó porque la familia había sido notificada del hecho solo un día antes de la audiencia en la que se analizó la prisión domiciliaria, y de que todo haya ocurrido unas horas antes de que comenzara la feria judicial de invierno. “Cómo puede ser esto??? No será un manejo de su abogado defensor Gastón Gómez!!!! Justo en feria judicial para q no se entere nadieeeee!!! No pueden cederle la prisión domiciliaria!!! Les decimos nooooo”, posteó indignada, en un tono crudo.

Finalmente, la Justicia emitió un fallo ejemplar.

