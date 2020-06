“Fui a verlo, a llevarle ropa para que se cambie y me negaron tres veces. Cuando me entregaron su ropa sucia vi que estaba toda ensangrentada. Yo les decía: ‘No quieren que lo vea porque le pegaron, miren la remera’, y él me escuchó y gritó que le habían pegado. No tengo idea quién estuvo de guardia ayer pero inmediatamente me vine a realizar la denuncia, por lo que solicito que sea revisado por el médico forense”, se lee en la denuncia. El abogado dijo que por el hecho se inició una causa por “apremios ilegales y vejaciones” en la Fiscalía Criminal N° 2.