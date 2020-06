Un grupo de 15 familias que vive en el barrio Tranquera Berzosa, ubicado en la localidad de Los Hornos, en la periferia de La Plata, ya no sabe qué hacer frente a la seguidilla de violentos robos que los acechan. La situación, según ellos, llegó a un nivel insostenible y asegursn que viven en una zona liberada . Sin ir más lejos, una pareja de médicos que reside allí desde el 2012 tuvo que mudarse momentáneamente tras sufrir una entradera en la que les robaron hasta los útiles del colegio de sus hijos, de 6 y 8 años. Aunque no es el único caso, las denuncias se apilan. “Ya no podemos vivir así, escuchamos tiros por las noches”, dicen. No están solos: a lo largo del conurbano bonaerense las reglas cambiaron, la baja en el delito que implicó el comienzo de la cuarentena se convirtió en una serie de crueles robos y homicidios. Desde un sector muy alto de la Justicia bonaerense, una fuente de peso y cargo dice lo obvio: “Hay un aumento”.