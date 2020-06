Mientras tanto, en Berazategui, la realidad se vuelve otra. “De las tres jurisdicciones de Quilmes, con Quilmes mismo y Varela, era comparativamente la más tranquila, pero algo pasa” , asegura un investigador histórico en la Justicia local. “Los homicidios de los últimos tiempos no son frecuentes” , apunta un alto jefe en tribunales. Los delitos no aumentaron, aseguran estas fuentes, no estadísticamente, al menos no en los números, pero las historias son otras, son peores, más violentas.