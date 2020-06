Por otra parte, la protesta social, una cuestión particularmente sensible, tiene su mención especial. El Ministerio, dice, no se mete con la protesta: “Que la protesta a través de redes sociales no formará parte de ningún indicador delictivo establecido para las tareas de prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas —principio de no criminalización de las protestas en línea—.”