Lo curioso de este segundo hecho se dio cuando Sofía tuvo que sentarse también ante el Cuerpo Médico Forense a relatar lo que le había pasado. Una de las profesionales le preguntó si sabía por qué estaba ahí. “Por una denuncia que hizo mi mamá” , respondió. Ante esa respuesta indagaron sobre si sabía de qué se trataba esa denuncia: “Creo que es algo de un abuso. Igualmente para mí no es nada grave no fue una violación. Es verdad que una vez me pasó la mano pero no recuerdo qué parte del cuerpo y no fue algo grave”.