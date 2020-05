No fue sencillo para la UFI N°1 a cargo de Ventricelli: seguirle el rastro a la banda requirió intervenciones telefónicas y entrecruzamientos, análisis de informes, seguimientos. El de la mujer de Pilar no es el único caso: hay varios más ligados a la banda en fiscalías de la zona. El tercer miembro de la banda fue capturado en una causa vinculada a otro hecho: lo acusaron de participar de entraderas y otra privación ilegítima de la libertad en el barrio Rififí durante la cuarentena junto a otros seis cómplices. Sus victimas no eran de la comunidad gitana.