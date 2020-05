Villa reconoce la existencia de escenas de violencia verbal en la pareja: “Sos un negro feo hijo de puta, así me dijo”. Y también se justificó diciendo que recibió golpes de Cortés: “Obviamente me tengo que cubrir, porque me tenía que defender tomándola de los brazos, ella estaba como una loca. Me había tirado una vela; me metió puño en la boca y en la cabeza. Yo me defendí, ahí la agarré de los brazos”.