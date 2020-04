En la mesa de enlace que calmó el motín estuvo también el juez de garantías Marcelo Villagra, junto a la fiscal Roxana Giménez y el ayudante fiscal Cristian Granados de la UFI N°9 de Florencio Varela. Los tres estaban allí por un motivo en particular: investigar la muerte del preso Rey. Poco después de las 21 de ayer, el cuerpo del detenido fue trasladado por una ambulancia a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, con una cadena de custodia a cargo de personal oficial que no era policial o penitenciario para que no se interfiera con el cuerpo.