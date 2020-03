Según fuentes policiales, al ver a la Bonaerense, el delincuente trató de escapar. Se subió al techo de la casa contigua pero se dio cuenta de que no tenía salida: los uniformados habían rodeado la manzana, se habían infiltrado a los terrenos linderos. Estando atrapado, Ibañez cargó su arma, una pistola Browning calibre 9 milímetros, y gritó: “Yo no me voy a entregar”.