“Aquí vivimos cuarenta familias, no es posible no saber quién fue… Ahora tenemos temor y nos miramos con desconfianza. Entre la gente de este pueblo hay alguien que sabe mucho más de lo que dice… Si el asesino no está entre nosotros alguien conoce a la persona que vino a matarlo. También conoce el motivo. Si la justicia argentina no es capaz de resolver un crimen en un pueblo de 100 habitantes, creemos que estamos perdidos. El pueblo de Dennehy de pie”, decía la solicitada firmada por los vecinos en diario El 9 de Julio, cuatro días después del asesinato.