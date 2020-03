Los miembros del tribunal no hicieron lugar al agravante de ensañamiento solicitado por la fiscalía y entendieron que tampoco se acreditó que hubiera participado “una tercera persona, además de Faijós y Saino". "No puede afirmarse la intervención de Córdoba, como sostuvo el agente fiscal en el juicio, ni la de alguna otra persona no identificada”, señalaron en el fallo.