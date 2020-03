Las sospechas sobre el ex, según dijeron fuentes de organismos de seguridad a Infobae, no sólo se basan en el detalle del mensaje. Claudia y Rodríguez fueron pareja durante algún tiempo y desde hacía siete meses estaban separados. De acuerdo con el relato del hijo, el hombre nunca soportó que la relación haya terminado y la acosó constantemente. “La perseguía, se le metía en la casa. No la dejaba en paz”, agregó Cristian, quien señaló que el sospechoso “se llevó la ropa de la casa y no se sabe nada de él”.