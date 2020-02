“No entiendo nada. Da asco vivir acá. Esto no pasa en todos lados, no tiene nombre. No te pueden pegar 40 tiros en la puerta de la casa de tu mamá. No me preguntes por qué, no sé qué hizo. Era un tipo de casa, de laburo”, manifestó también el hermano de la víctima, que contó que estuvo con él hace dos días y no había mencionado una situación de amenaza o peligro. “Se fue y me dijo ‘Te quiero mucho’. Él nunca me había dicho te quiero mucho”, concluyó entre lágrimas.