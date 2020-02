Mariano Gatti, tío de Guarino, fue quien llevó al joven desde Dolores a Zárate tras ser liberado. ″A esta pobre gente (por la familia de la víctima) le pasó lo peor, pero Juan Pedro sostuvo desde el primer día que no estuvo en la escena del crimen. Yo sé lo que hablé con él y él no participó. Él no le tocó un pelo a nadie. Él no vio nada", declaró ayer cerca de las 21.