A su vez, el abogado Santoro volvió a hacer hincapié en la relación casi inexistente que había entre su defendido y los acusados del crimen durante la vida cotidiana de todos los protagonistas en Zárate: “Pablo los conoce pero no tienen amistad, no tienen contacto. Se conocen porque tienen un rango etario parecido y porque tienen actividades deportivas diferentes. Pablo no es rugbier, es remero, la actividad deportiva son llevadas en distintos clubes náuticos (...) Puede haber esas rencillas de adolescentes entre remeros y rugbiers, lamentablemente las hay. Pero bueno, son diferencias”, completó.