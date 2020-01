“Fue dificultoso probarlo que hubo abandono seguido de muerte porque implica no hacer algo. Ellos no hacían lo que debían pero hacían algo. La madre les daba la teta y los cuidada, pero lo hacía con otra perspectiva. Ellos no entendían que lo que hacían no era lo correcto”, detalló el fiscal. La paradoja era fuerte: no podían ser imputados por homicidio culposo, los chicos habían sido cuidados, en cierta forma, de acuerdo a las creencias de sus padres.