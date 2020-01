“Un post difícil de hacer, palabras difíciles de encontrar, un momento difícil de superar. Es innegable que la primera palabra que vienen a nuestra mentes es injusto. Que en algún lado alguien camine por las calles de Buenos Aires con la sangre de nuestro amigo en sus manos es demás injusto, indescriptible, profundamente doloroso y por demás frustrante”, dice parte de una de los sentidos saludos dedicados a la víctima. “Pero no vamos a recordar a Maraai con un post amargo, lleno de ira, no porque no duela, si no porque de eso no trató su vida. Su vida estuvo llena de apoyo incondicional, humor del bueno y deporte a la vena”, agregó.