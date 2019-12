No fue el único drama que tuvo que sortear la familia de Milagros. Según denunció la familia, la menor tuvo que permanecer casi 24 horas en una camilla de la guardia porque no había lugar. Gabriel es el papá de la adolescente y estaba en Santiago del Estero cuando se enteró de lo que le había pasado a su hija. “Un vecino me golpeó la puerta y me dijo a que mi hija le habían pegado un tiro. Yo no lo podía creer. Empecé a buscar cómo viajar pero no encontré vuelo. Recién conseguí un micro y llegué ayer por la tarde. Es una sensación rara. Todavía no la pude ver. Lo único que sé es que no la pueden operar porque la bala está alojada en un lugar peligroso. Ponemos la esperanza en Dios”, dijo el hombre.