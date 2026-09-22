Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una policía en Salta que fue encontrada gravemente herida

El hallazgo ocurrió ayer lunes por la mañana en la zona sudeste de la capital provincial. Durante el último domingo murió otro efectivo policial

Niños sustraídos La Rioja (Policía de Salta)
La suboficial Nicole Paz, integrante de la Policía de Salta, murió tras ser hallada con heridas graves en el barrio Fraternidad.
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Una integrante de la Policía de Salta murió ayer lunes después de haber sido encontrada con heridas de gravedad en el barrio Fraternidad, en el sector sudeste de la ciudad de Salta. La mujer recibió asistencia de emergencia y fue derivada al Hospital San Bernardo, pero falleció pese a las maniobras médicas realizadas para estabilizarla.

El hallazgo se produjo después de las seis de la mañana. La gravedad de su estado motivó un traslado en código rojo, un procedimiento reservado para pacientes que requieren atención inmediata por el riesgo que representa su cuadro clínico. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las lesiones que presentaba ni sobre las circunstancias previas al hecho.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la víctima fue identificada como Nicole Paz, una suboficial que llevaba aproximadamente tres años de antigüedad dentro de la fuerza provincial.

La muerte de esta oficial ocurre menos de 24 horas después de que otro integrante de la fuerza fuera encontrado sin vida en la capital salteña.

El caso quedó bajo investigación de la Policía de Salta, que busca reconstruir la secuencia previa al hallazgo. Las actuaciones apuntan a determinar qué ocurrió antes de que la oficial fuera trasladada al hospital y cuáles fueron las causas de las heridas que derivaron en su muerte.

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Los investigadores deberán reunir los elementos disponibles para conocer el contexto en el que la mujer resultó herida. La información que surja de esas tareas será relevante para precisar el recorrido de la oficial durante las horas anteriores y las circunstancias que llevaron a su traslado de urgencia.

En ese contexto, las actuaciones de la Policía de Salta continuarán orientadas a reunir información sobre ambos hechos. Las definiciones dependerán de los resultados de las medidas investigativas que se dispongan en cada expediente.

Patrullero de la Policía de Salta
La suboficial de la Policía de Salta tenía aproximadamente tres años de antigüedad en la fuerza provincial. (Policía de Salta)

A mediados del mes de julio, un agente de la Policía Bonaerense murió tras ser atacado a tiros por dos sospechosos que intentó identificar mientras prestaba servicio como caminante en la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en Tres de Febrero, dentro de la zona conocida como Fuerte Apache. El hecho ocurrió en horas de la tarde cerca de la Avenida Militar 2949, Nudo 01, Barrio Ejército de los Andes, durante un operativo de rutina.

Según fuentes policiales, el episodio comenzó cuando los sospechosos huyeron a las corridas tras ser requeridos para identificarse por el agente. Ante esta reacción, el policía, de nombre Alan Fabián Molina, se adelantó cerca de 30 metros respecto a sus compañeros y entró al sector donde se ocultaron los hombres.

En ese momento, fue atacado a tiros: uno de los disparos impactó en la axila derecha y otro en la cintura, ambos en zonas no cubiertas por el chaleco antibalas reglamentario.

El ataque fue alertado al 911 y el efectivo fue trasladado de urgencia e inconsciente al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció pocos minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. Los agresores, por su parte, lograron escapar y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

El hecho ya es investigado por la Justicia, que trabaja en la identificación de los sospechosos. La causa fue caratulada como homicidio agravado y la investigación quedó a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial San Martín.

El agente Molina tenía 30 años y había egresado de la fuerza en febrero. Residía en Tres Arroyos, pero había sido destinado a prestar servicio en el conurbano, a casi 500 kilómetros de su casa. Iba y venía todos los días a Fuerte Apache, lo que le implicaba largos viajes para poder cumplir con sus tareas. Además, había sido papá hacía poco.

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