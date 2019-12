“Dicen en el petitorio que yo saco fotos. En una clase tenía dos practicantes del profesorado que estaban en mi clase. Terminaban ese día. Y una chica no paraba de hablar. Le dije: 'Te voy a sacar una foto y se la voy a mandar a tus papás. Terminó la clase y me llama el vicerrector. Me dice que la tutora del curso tiene una nota en donde se me acusa de sacarle fotos a una alumna. Nunca le saqué una foto a una alumna. Hay una mentira por parte de la alumna y del adulto que toma esto como verdadero. La tutora del curso me conoce hace 20 años. Nunca me preguntó qué pasó. Llevé al vicerrector y les pregunté a los chicos si yo les saqué una foto. Dijeron que no”, se había defendido el profesor.