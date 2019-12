“La amistad continuó con Lorenzo. Un día me llama por teléfono a mi casa y me invita a cenar afuera. Me llevó al bar Almendra, de calle 8 y 57. Ahí empecé a conocer lo que era el whisky. Esa noche en Almendra tomamos mucho whisky. Volvimos a la parroquia de Olmos, otra vez me pidió los masajes, y yo no me sentía muy bien por el mismo motivo de haber tomado alcohol. Pero le hice masajes y él siempre buscaba la misma posición, y esta vez empezó a hacer los movimientos de una manera muy exagerados. Entonces me bajé, y él se levantó y me volvió a repetir que estaba todo bien, que él se sentía muy contento con la amistad que teníamos, que no había nada de malo. Pero yo insistí con irme, y ahí me dio un abrazo e intentó besarme en la boca ", reveló Gustavo y ese fue el punto extremo del abuso.