La escena de horror, como si ya no fuera suficiente, no terminó ahí. Los gritos de la mujer alertaron a la hija de 17 años que tenía en común con Pereyra, a la madre de la víctima, María Adela Solórzano (68) y a Mirta Graciela , la hermana de Brandán, quienes intentaron evitar que el jornalero lograran su objetivo. Sin embargo, no pudieron hacer nada y también resultaron heridas. Solorzáno, por ejemplo, fue herida en la cabeza y está internada en grave estado. Mirta sufrió una fractura de muñeca expuesta y casi pierde la mano. La hija, por su parte, está internada aunque fuera de peligro.