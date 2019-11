“Yo ayer (por el miércoles) estaba empacando mis cosas porque estoy a punto de mudarme. Me tocaron el timbre y cuando me asomo para ver quién era por el mirador de la puerta no había nadie, entonces cometo el error de abrir la puerta (...) y estaba mi ex pareja. Me mete un empujón y se mete adentro de mi casa. Empezamos a discutir y yo le pedía que se vaya porque iba a llamar a la policía. Se ve que se molestó y me tomó del cuello y me decía que sólo iba a ser de él. Seguimos forcejeando, me lo pude sacar de encima. Después sale y yo voy rápido hacia afuera a cerrar con llave la puerta del pasillo para que no vuelva a ingresar”, relató la joven en su denuncia radicada en la seccional 15 de la ciudad santafesina.