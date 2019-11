En los primeros cinco meses de 2016, por ejemplo, se secuestraron 85 mil autopartes en procedimientos contra desarmaderos y revendedores truchos en todo el país de acuerdo a números de los organismos de seguridad. El 23 de marzo último de ese año, se allanó un local llamado “Autopartes Dacat” en la avenida Eva Perón al 4600, Villa Lugano. En el lugar, se detuvo a su principal responsable, un hombre de 60 años. Tenía más de 3 mil autopartes, en total, una de las listas más completas del mercado de ilícitos en total, valuadas en $4 millones de pesos. No solo no tenía la habilitación del GCBA para funcionar como local, sino también que carecía de la autorización del Registro Único de Desarmaderos, el RUDAC, que regula la actividad bajo la Dirección de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor del Ministerio de Justicia. Muchos de los repuestos no tenían sus correspondientes obleas; había puertas en perfectas condiciones pero sin sus cristales. Entre todo el metal, se encontró una chapa de un viejo Fiat Spazio con pedido de captura vigente.